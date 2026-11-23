Edu Aguirre ha sido uno de los tertulianos más críticos con el FC Barcelona en el plató de El Chiringuito. El periodista siente que, frente al Villarreal CF, el colegiado del partido señaló un penalti "justito" a favor del conjunto barcelonista tras un derribo sobre Lamine Yamal. En este sentido, explica que el jugador deja la pierna buscando el contacto y, si bien cree que está bien señalado, también entiende que el futbolista culé pone bastante de su parte para que esto suceda.
Así lo explican durante la tertulia. Es Juanfe Sanz quien introduce la jugada en cuestión: "Empezamos por el penalti que le han pitado a Lamine Yamal, que en primera instancia el árbitro no lo pita en el terreno de juego, pero Cuadra Fernández sí consideraba que esto era penalti. El árbitro está bastante cerca, la jugada continúa y Cuadra Fernández, desde el VAR, le avisa a Fernández para que vaya a ver el monitor, el monitor, y observa la pierna derecha del jugador del Villarreal con la izquierda de Lamine", explica.
En este sentido, Josep Pedrerol también entiende que el jugador del FC Barcelona pone bastante de su parte para ser derribado: "Lamine está encantado. Exagera tanto que a mí me da que...", duda el presentador. Algo que Juanfe Sanz entiende, pero matiza: "Pero la exageración no implica que no sea infracción. Yo creo que Lamine, como muchos jugadores que dejan la pierna en acciones de este tipo, intenta poner el pie siguiente, pero se va a encontrar la pierna del jugador del Villarreal", explica. Sin embargo, sí cree que la excesiva teatralidad del propio Lamine puede haberle jugado una mala pasada: "Quizás, te digo una cosa, eso haga que el árbitro de campo no lo pite, que el árbitro de campo crea que hay una exageración por parte de Lamine", reflexiona.
Rafa Guerrero, por su parte, tiene muy claro que la acción es punible y que existe voluntad para cometer dicha acción: "Para mí es penalti. El jugador del Villarreal, la verdad, lo que intenta es trabarle. O sea, saca el pie". Una versión con la que José Félix Díaz no está de acuerdo: "Intenta dar el balón. Mira el balón. Yo creo que él no intenta hacerle falta a Lamine", explica el periodista. "Míralo tú. ¿Entonces qué intenta? ¿Darle al balón?", pregunta el exárbitro, crispado. "Lo intenta", responde, tranquilo, José Félix.
Edu Aguirre, a su vez, también discrepa con Rafa Guerrero: "Intenta ir al balón. ¿Tú estás diciendo que el jugador intenta hacer penalti? El problema es que es delantero. Hace ese penalti porque no es defensa, es delantero. Es que Rafa dice que intenta trabarle. Intenta ir al balón, llega tarde y Lamine es listo. Lamine está más listo y dice 'yo no voy a saltar'. Para mí es penalti. Justito, pero es penalti", entiende el periodista.
Por su parte, Pedrerol insiste en que el futbolista del FC Barcelona pone bastante de su parte para que esta pena máxima se produzca: "El defensa deja el pie ahí y Lamine dice 'allá que voy'", interpreta el presentador. Por su parte, José Álvarez cree que fue inevitable para el jugador del FC Barcelona: "No puede evitarlo, Josep. Eso no lo puede evitar. Al final le planta el pie a medio metro casi y la Min está en carrera. ¿Qué quieres, que dé la voltereta y salte por encima? No puede evitar ese pie", sentencia.
Recueda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.