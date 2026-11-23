EL CHIRINGUITO 23 noviembre 2026

El penalti sobre Lamine Yamal, a debate en el último programa de El Chiringuito

Edu Aguirre ha sido uno de los tertulianos más críticos con el FC Barcelona en el plató de El Chiringuito. El periodista siente que, frente al Villarreal CF, el colegiado del partido señaló un penalti "justito" a favor del conjunto barcelonista tras un derribo sobre Lamine Yamal. En este sentido, explica que el jugador deja la pierna buscando el contacto y, si bien cree que está bien señalado, también entiende que el futbolista culé pone bastante de su parte para que esto suceda.

Así lo explican durante la tertulia. Es Juanfe Sanz quien introduce la jugada en cuestión: "Empezamos por el penalti que le han pitado a Lamine Yamal, que en primera instancia el árbitro no lo pita en el terreno de juego, pero Cuadra Fernández sí consideraba que esto era penalti. El árbitro está bastante cerca, la jugada continúa y Cuadra Fernández, desde el VAR, le avisa a Fernández para que vaya a ver el monitor, el monitor, y observa la pierna derecha del jugador del Villarreal con la izquierda de Lamine", explica. En este sentido, Josep Pedrerol también entiende que el jugador del FC Barcelona pone bastante de su parte para ser derribado: "Lamine está encantado. Exagera tanto que a mí me da que...", duda el presentador. Algo que Juanfe Sanz entiende, pero matiza: "Pero la exageración no implica que no sea infracción. Yo creo que Lamine, como muchos jugadores que dejan la pierna en acciones de este tipo, intenta poner el pie siguiente, pero se va a encontrar la pierna del jugador del Villarreal", explica. Sin embargo, sí cree que la excesiva teatralidad del propio Lamine puede haberle jugado una mala pasada: "Quizás, te digo una cosa, eso haga que el árbitro de campo no lo pite, que el árbitro de campo crea que hay una exageración por parte de Lamine", reflexiona. Rafa Guerrero: "Es penalti, el jugador del Villarreal intenta trabarle"

Edu Aguirre, en El Chiringuito