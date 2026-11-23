Lamine Yamal volvió a fallar un penalti con el FC Barcelona y ya van varios esta temporada. El error del internacional español vuelve a reabrir el debate de por qué tira él algunas penas máximas cuando Raphinha es el 'lanzador oficial' y esta vez sí estaba dentro del terreno de juego. Juanfe Sanz no ha dudado en calificar al '10' blaugrana como un "lanzador mediocre" mientras Guti afirma que el problema de que esto pasé lo tiene el propio Hansi Flick. Así ha sido el debate en El Chiringuito .

"La culpa la tiene Raphinha. El balón lo tiene Raphinha y el bueno tirando penaltis es Raphinha. Raphinha es el capitán y tiene que coger el balón y decir, 'lo tiro yo' ¿Están plegándose a Lamine? Se están plegando al capricho de Lamine, de un jugador que es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, si no el mejor, pero es un futbolista lanzando los penaltis, mediocre. No es bueno lanzando penaltis y Raphinha si lo es", señalaba Juanfe Sanz durante su intervención.

Preguntado por Josep Pedrerol por cómo podría atajarse este tipo de situaciones, Guti tiene claro que es Hansi Flick quien debe tomar la decisión: "La culpa la tiene el entrenador, porque el entrenador es el que tiene que decidir, y sobre todo si tienes a un tío que lo tira tan bien como Raphinha. Yo creo que Raphinha, aparte que no vas 4-0, que vas 0-2, es un penalti importante. A mí si vas 4-0, 5-0, me da igual. Otra cosa que haya un penalti importante y por el hecho de que yo lo he tirado antes ahora tíralo tú, no. Al final lo tira el que lo tira. Yo creo que el golpeo no es bueno y el pie de apoyo tampoco es bueno. Él mete el pie de apoyo muy por delante del balón y por eso se le va. Y luego quiere tirar mucho de tobillo y por eso se le va", desgranaba Guti.