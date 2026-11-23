El Real Betis se dejó la victoria en el gran derbi tras un error grosero de Álvaro Valles en los últimos minutos del encuentro. Pese a que el conjunto verdiblanco fue ganando durante una gran parte del partido, si miramos las estadísticas, es justo decir que el equipo de Luis García Plaza fue mucho mejor. Jorge D'Alessandro ha analizado el partido del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini y ha desvelado en El Chiringuito el gran problema que tiene el Betis cuando llegan los partidos más importantes de la temporada.

"El Sevilla con una intensidad dentro de sus limitaciones le sacó partido a todos los límites y he visto que el Betis tiene un problema : cada vez que divisa una cúpula , que va a coronar una montaña, le coge vértigo . Y ayer a Pellegrini realmente no supo competir. Y el Betis cayó, la fortuna le mantuvo vivo, en un partido donde realmente estamos hablando de un equipo con muchas limitaciones del Sevilla, con falta de gol inclusive, pero realmente le puso contra las cuerdas al Real Betis que tenía que haber pegado un golpe de timón. No me gustó absolutamente y sobre todo el espíritu de competitividad del equipo de Pellegrini. Muy, muy, muy pobre", afirma D'Alessandro en El Chiringuito .

Para el exentrenador argentino, hubo un problema de planteamiento ya desde el inicio: "Ayer salió sin nueve, con todos jugadores jugones y realmente le faltaba una referencia, pone al nueve en el minuto 30 y fue una confusión total. Y yo creo que fue desde la alineación, la presencia de Isco fue absolutamente total, todo lo hacía Isco y el equipo estaba muy fraccionado. Y por otro lado, el gran trabajo de Fofana en el equipo del Sevilla que fue espectacular, le proporcionó ese desequilibrio que nunca lo tuvo el Real Betis en el campo. En definitiva, creo que lo mejor que sacó el Betis es el empate, Josep, porque si hablamos de justicia, creo que el Sevilla se hizo acreedor de haber ganado el partido. En cuanto al trabajo y a todo. el esfuerzo que hizo el equipo de García Plaza. Me gustó mucho".

En análisis de Jorge D'Alessandro estaba siendo tan crítico que hasta Josep Pedrerol le pidió que "no quitara mérito al Real Betis". "El Betis tiene que demostrar que está entre los grandes. Balsámico tu comentario pero no lo puedo admitir. Yo no creo que en este momento ningún bético, ningún bético puede estar contento con lo que le dio su equipo en el derbi. No puede estar contento. El Betis, insisto, la palabra para resumirte: ayer faltó a la cita. Sinceramente. Sinceramente, no estuvo a la altura competitiva de lo que exigía un partido de esa característica. Yo te digo que las ocasiones las tuvo todas el Sevilla. Ayer vi un equipo competitivo, con sangre, que era el Sevilla. Mi obliogación es decir lo que he visto y yo soy más bético que sevillista", terminó D'Alessandro en su intervención.

MÁS NOTICIAS