EL CHIRINGUITO 20 noviembre 2026

El entrenador madrileño relató aquel episodio y niega que usara la violencia contra el delantero venezolano: "Me dijo que le fichara para el Fuenlabrada cuatro años después"

José Ramón Sandoval ha recordado uno de los episodios más delicados que vivió durante su etapa como entrenador y que tuvo como protagonista a Miku. El técnico, que pasó por el Rayo Vallecano entre 2010 y 2012, relató en El Chiringuito cómo se encontró con una situación complicada nada más aterrizar en un club, con un futbolista apartado por decisión de la dirección deportiva pese a ser, bajo su criterio, uno de los mejores jugadores de la plantilla.

“Yo llegué a un club y había un jugador apartado y era el mejor del equipo y yo no podía disponer de él. Entonces me decían ‘no, no le saques, está prohibido sacarle’, y claro. Yo acababa de llegar. No voy a decir equipo. Yo no lo sabía, no sabía que había pasado ni nada. Es orden de la dirección que este jugador no puede jugar y entonces tú intentas convencer al club de que lo bueno para el club es de que este jugador juegue, de que este jugador se inserte otra vez en el grupo que este jugador y entonces intentas trabajar todo eso a nivel de todos los días del entrenamiento”, explicó Sandoval, que fue desgranando cómo intentó gestionar aquel conflicto. A raíz de su relato, Josep Pedrerol quiso ponerle nombre y apellidos al protagonista de aquella historia. “¿Lo arreglaste con Miku al final?”, le planteó el presentador. “Lo arregló él, sí, me escribió un mensaje a los cuatro años estando yo en el Fuenlabrada pidiéndome que le fichara. Que él no había tenido nada conmigo. Y joder, ‘tú sabes, míster que yo miraba por mi familia que tal y cual’… No le contesté al mensaje, tengo que decir”, reconoció el técnico. La versión de Miku y la respuesta de Sandoval: "Se contradice de todo"

José Ramón Sandoval, con Josep Pedrerol en El Chiringuito