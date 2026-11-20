José Ramón Sandoval ha recordado uno de los episodios más delicados que vivió durante su etapa como entrenador y que tuvo como protagonista a Miku. El técnico, que pasó por el Rayo Vallecano entre 2010 y 2012, relató en El Chiringuito cómo se encontró con una situación complicada nada más aterrizar en un club, con un futbolista apartado por decisión de la dirección deportiva pese a ser, bajo su criterio, uno de los mejores jugadores de la plantilla.
“Yo llegué a un club y había un jugador apartado y era el mejor del equipo y yo no podía disponer de él. Entonces me decían ‘no, no le saques, está prohibido sacarle’, y claro. Yo acababa de llegar. No voy a decir equipo. Yo no lo sabía, no sabía que había pasado ni nada. Es orden de la dirección que este jugador no puede jugar y entonces tú intentas convencer al club de que lo bueno para el club es de que este jugador juegue, de que este jugador se inserte otra vez en el grupo que este jugador y entonces intentas trabajar todo eso a nivel de todos los días del entrenamiento”, explicó Sandoval, que fue desgranando cómo intentó gestionar aquel conflicto.
A raíz de su relato, Josep Pedrerol quiso ponerle nombre y apellidos al protagonista de aquella historia. “¿Lo arreglaste con Miku al final?”, le planteó el presentador. “Lo arregló él, sí, me escribió un mensaje a los cuatro años estando yo en el Fuenlabrada pidiéndome que le fichara. Que él no había tenido nada conmigo. Y joder, ‘tú sabes, míster que yo miraba por mi familia que tal y cual’… No le contesté al mensaje, tengo que decir”, reconoció el técnico.
Pedrerol recuperó unas declaraciones anteriores del delantero venezolano, en las que había acusado a Sandoval de intentar agredirle en dos ocasiones. “Intentaste pegarle dos veces. Y fallaste las dos”, le recordó el periodista. “Yo hablaba mucho con Sandoval en privado y él siempre me dijo que todas nuestras conversaciones son en privado. Y ese día reúne a la plantilla y delante de la plantilla él dice cosas de esas conversaciones en privado. Entonces yo ahí le digo, no, ya va. Así no. Porque tú me dijiste que yo era mejor que… Y antes de que acabara la frase, me lanzó un puñetazo. Yo me aparté. No me pegó”, explicó en su día el venezolano.
“No pegó nadie a nadie. Es una conversación que él mismo se contradice de todo. Yo lo único que intenté es ayudarle para salir del Rayo”, sostuvo Sandoval. “Se cerró el mercado de invierno, estábamos en Almería concentrados y le dije ‘Miku, te voy a alinear, vas a ir convocado y vas a jugar este partido’. Era el mejor delantero que teníamos”, recordó. “Dijo ‘como me saques, voy a liar una en el campo que te vas a enterar. Y que no me toque ningún compañero’", le habría dicho el venezolano a Sandoval.
"Qué casualidad que me baja el médico y me dice ‘Miku, no puedes jugar porque tienes gastroenteritis’. Y dije ‘bueno, pues ya está. Se ha borrado’. O sea, no quieres jugar, pues ya está, no pasa nada”, concluyó el entrenador madrileño.
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