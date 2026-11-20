ElDesmarque de Cuatro 20 noviembre 2026

El editorial de Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro sobre el España-Francia de la Nations League.

Este viernes se ha celebrado el sorteo de los cuartos de final de la Nations League y la Selección Española se medirá a Francia en dicha ronda después de haber finalizado segunda de grupo por la derrota frente a Inglaterra el pasado martes en el Metropolitano. Un duro rival para España que, sin embargo, asusta menos viendo los últimos tres precedentes en los que los de Luis de la Fuente han eliminado al combinado galo. Tal y como recuerda Manu Carreño en su editorial para ElDesmarque de Cuatro, la Roja ha eliminado a los 'bleus' en la ronda de semifinales tanto en la Eurocopa 2024 como en la Nations League 2025 y en el Mundial 2026. El cuatro de cuatro espera con la oportunidad española de "desquitarse" de esa derrota contra Inglaterra que supuso el fin de la racha de España como invictos que duraba dos años y medio.

La Selección Española se medirá por cuarto torneo consecutivo a Francia con los tres últimos precedentes que llenan de optimismo las esperanzas españolas en tres encuentros inolvidables para el palmarés español. La Eurocopa 2024 acogió un choque de semifinales al que Francia llegaba como gran favorita y se adelantó por medio de Randal Kolo Muani pero Lamine Yamal se inventó un golazo histórico delante de Rabiot y Dani Olmo culminó la remontada camino de la final de Berlín. En la final four de la Nations League 2025, España volvió a vencer a Francia, esta vez por 5-4 en un encuentro que apuntaba a goleada y acabó con sufrimiento con doblete de Lamine Yamal y tantos de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. El último precedente llegó en las semis del pasado Mundial con el, quizás, mejor partido español en todo el torneo y un 2-0 en el que Mikel Oyarzabal y Pedro Porro llevaban a los de Luis de la Fuente a la segunda final mundialista de su historia. Zinedine Zidane valora el España-Francia La gran particularidad de este choque será ver a Zinedine Zidane como seleccionador francés en lugar de Didier Deschamps y el exmadridista ha valorado así el sorteo ene la web de la federación gala: "Sabíamos que íbamos a tener un equipo fuerte. Será España, el campeón del mundo. Los conocemos perfectamente". El exjugador y técnico madridista insistió en que la eliminatoria a dos partidos con España "no es una revancha de la semifinal del Mundial, sino otra competición con un grupo nuevo. Y el objetivo es el mismo: ir a la final y ganar la Liga de Naciones".

Zinedine Zidane aplaude en un partido de Francia.