Mati Prats señala a Mbappé, Julián Álvarez y Lamine Yamal y lanza un mensaje a los futbolistas: "No tengáis miedo"

La relación entre los futbolistas y los medios de comunicación vuelve a estar en el centro del debate. Mientras algunos representantes públicos han comenzado a acercarse a formatos más informales para llegar a nuevos públicos, en el fútbol sigue siendo complicado encontrar a jugadores dispuestos a sentarse ante un periodista . Una diferencia que Mati Prats ha querido poner sobre la mesa en su editorial de este sábado en ElDesmarque de Cuatro .

Lo que ha querido hacer Mati es lanzar un mensaje claro para reivindicar el valor del periodismo y lanzar un mensaje directo a los protagonistas del fútbol. El contexto político, marcado por la proximidad de las próximas Elecciones Generales en España, le sirvió como punto de partida para establecer una comparación: incluso quienes tradicionalmente han sido reacios a conceder entrevistas están buscando ahora nuevas vías para comunicarse.

Prats puso el foco en la distancia que existe entre los futbolistas y el público que les sigue. A su juicio, los jugadores aparecen con cuentagotas en entrevistas personales y eso dificulta que los aficionados puedan conocer algo más de sus referentes. En su intervención citó expresamente a Julián Álvarez, Kylian Mbappé y Lamine Yamal para preguntarse cuántas entrevistas han concedido. La reflexión señalaba la falta de conversaciones reposadas en las que puedan expresarse. "Los políticos son como los futbolistas, sólo hablan cuando les interesa. Se tiran todo el año sin dar una puñetera entrevista hasta que llega no el Balón de Oro o las elecciones. Los chavales no conocen a sus ídolos y es una pena", comenta.

Mati Prats reclama más valentía por parte de los futbolistas

El presentador también valoró que algunos políticos estén saliendo de sus espacios habituales y acepten participar en formatos digitales, incluso junto a creadores de contenido como Jordi Wild. Considera positivo que busquen nuevas formas de conectar con la ciudadanía, aunque aprovechó ese movimiento para reclamar que el deporte no se quede atrás. "Hasta los políticos están saliendo de la cueva y se atreven a sentarse con famosos youtubers para conquistar al público joven. Está muy bien, pero vamos a reivindicar también un poquito lo nuestro. No es lo mismo tener criterio que tener popularidad, no es lo mismo credibilidad que tener una gran masa de millones de personas que te vean. Para pasar un buen rato, un comunicador; para hacer preguntas incómodas, un periodista", apunta Prats.

Su mensaje final estuvo dirigido a los jugadores, a quienes pidió que pierdan el miedo a conceder entrevistas y se sienten con los profesionales de los medios. "No tengáis miedo, sentaos con nosotros", reclamó antes de cerrar con una referencia al mensaje de Pepu Hernández sobre el baloncesto: "PE-RIO-DIS-MO". Una reivindicación del oficio y una invitación a que las grandes estrellas del fútbol se acerquen más a quienes quieren preguntarles.