Manu Carreño, sobre la biografía de Valentino Rossi: "No supera que Marc Márquez le supere"

Valentino Rossi ha presentado su propia biografía, un libro que está dando mucho que hablar. El expiloto de MotoGP afirma que sigue sin superar el incidente con Marc Márquez en 2015, que acabó con el catalán en el suelo tras una patada del italiano y que acabó significando que Jorge Lorenzo se convirtiera en campeón del mundo por tercera vez. Para Manu Carreño, lo que verdaderamente no es capaz de superar el nueve veces campeón del mundo es que Marc Márquez esté a punto de superarle en títulos mundiales.
"Valentino Rossi ha explicado que sigue sin superar aquel incidente en 2015 en el que Marc Márquez se fue al suelo y acabó favoreciendo a Jorge Lorenzo, que ganó el Mundial. Dice Valentino que no lo supera. Yo creo que lo que no supera Valentino es que lleva 9 mundiales -muy bien ganados- y que Márquez esté a punto de ganar el décimo. Yo creo que lo que Valentino no supera es que Marc le supere", arrancaba diciendo Manu Carreño al principio de ElDesmarque de Cuatro de este miércoles.
"La sensación que tengo de finales de 2015 es exactamente la que tenía en aquel momento, la sensación de que no lo he superado", decía Valentino Rossi durante la presentación de su libro.
"Marc Márquez no contesta porque la mejor forma que tiene de contestar es ganando. Lo que está claro es que Rossi no olvida", concluye el presentador de ElDesmarque de Cuatro.
Risas, muchas risas, hasta que sale el nombre de Marc Márquez. Valentino confiesa que sigue atrapado, que no lo supera. Lo dice en la tele, en la radio, en los teatros y afirma que nunca ha recurrido a los psicólogos. Valentino dice que incluso llegó a temer que su hija naciera el mismo día que Marc Márquez. Su biografía es un acontecimiento, 480 páginas y unas pocas dedicadas a la patada, a la guerra con Marc Márquez y al décimo título que nunca llegó a ganar. Todo está en ese libro, un libro que Marc Márquez dijo que se leerá una vez se retire, cuando probablemente tenga más títulos de un Valentino que seguirá obsesionado.
A Marc Márquez le bastará con ganar la carrera 'sprint' del circuito de Portimao para ser campeón o, en caso de no ser así, acabar por delante de Jorge Martín con varios puestos de diferencia para adjudicarse matemáticamente el título ya el sábado, por los sesenta puntos de ventaja que tiene sobre su compatriota y los 74 respecto de Bezzecchi.