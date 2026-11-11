Manu Carreño, sobre la biografía de Valentino Rossi: "No supera que Marc Márquez le supere"

ELDESMARQUE DE CUATRO 11 noviembre 2026

Valentino Rossi ha presentado su propia autobiografía donde afirma no haber olvidado la patada que le dio a Marc Márquez en 2015. Esto es lo que opina Manu Carreño.

Valentino Rossi ha presentado su propia biografía, un libro que está dando mucho que hablar. El expiloto de MotoGP afirma que sigue sin superar el incidente con Marc Márquez en 2015, que acabó con el catalán en el suelo tras una patada del italiano y que acabó significando que Jorge Lorenzo se convirtiera en campeón del mundo por tercera vez. Para Manu Carreño, lo que verdaderamente no es capaz de superar el nueve veces campeón del mundo es que Marc Márquez esté a punto de superarle en títulos mundiales.

"Valentino Rossi ha explicado que sigue sin superar aquel incidente en 2015 en el que Marc Márquez se fue al suelo y acabó favoreciendo a Jorge Lorenzo, que ganó el Mundial. Dice Valentino que no lo supera. Yo creo que lo que no supera Valentino es que lleva 9 mundiales -muy bien ganados- y que Márquez esté a punto de ganar el décimo. Yo creo que lo que Valentino no supera es que Marc le supere", arrancaba diciendo Manu Carreño al principio de ElDesmarque de Cuatro de este miércoles. "La sensación que tengo de finales de 2015 es exactamente la que tenía en aquel momento, la sensación de que no lo he superado", decía Valentino Rossi durante la presentación de su libro.

Valentino Rossi presenta su biografía