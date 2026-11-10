La reflexión de Manu Carreño ante la ausencia de Lamine Yamal en Praga: "Tenemos que asumir..."

En el editorial de este martes en ElDesmarque , Carreño ha reflexionado sobre esta ausencia y sobre un posible trato especial para la estrella azulgrana, recordando además otros episodios de tensión entre las dos partes: "No fue hace tanto, pero qué lejos quedan ya esos desencuentros entre la Federación y el Barça , cuando Hansi Flick dijo que la Federación no cuida a los jugadores en aquellos partidos en los que no se le daba mucho descanso a Lamine Yamal. Hoy, afortunadamente, la situación ha cambiado", admite.

Manu Carreño reflexiona sobre la ausencia de Lamine Yamal . El delantero del FC Barcelona no se ha incorporado a los entrenamientos de la selección española y no estará disponible para jugar ante Chequia el próximo jueves. La idea es que se incorpore justo después, con vistas al partido decisivo ante Inglaterra del domingo, después de que la RFEF y el club azulgrana hayan llegado a un acuerdo debido a sus molestias en la rodilla.

"Hay una comunión, un acuerdo entre las dos partes para cuidar a Lamine Yamal, que se va a recuperar de esas molestias en la rodilla derecha en Barcelona. No estará en Praga el jueves pero se espera que esté el domingo en el Metropolitano contra Inglaterra", añadió Carreño, lanzando luego una pregunta al aire: "¿Este plan de recuperación es para Lamine solo o es para todos? Bueno, es que a lo mejor tenemos que empezar a asumir que Lamine en muchas cosas no es como todos".

Un plan especial para Lamine Yamal

Luis de la Fuente ha asegurado este mismo martes que Lamine Yamal será de la partida ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Metropolitano, puesto que sus molestias de la rodilla derecha son leves. Además, remarcó que podría haber jugado, incluso, ante la República Checa este jueves, pero "no merecía la pena asumir ningún riesgo".

En una entrevista con la Agencia EFE, el seleccionador explicó que las molestias de Lamine “le impedían estar en las mejores condiciones” y que al primar la salud del futbolista, había margen de darle descanso para que se recuperara al cien por ciento con vistas al encuentro del domingo contra los ingleses, el último de la fase de grupos de la Nations League.

"Era lo que había que hacer. Seguramente él estaba dispuesto a jugar y si hubiéramos tenido una urgencia, habríamos decidido alinearle. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo", argumentó el seleccionador.

Así pues, el extremo se perderá el duelo del próximo jueves ante Chequia, pero todo apunta a que será titular el domingo ante Inglaterra, en un partido que apunta a ser decisivo de cara al primer puesto del grupo y con vistas a los cruces de cuartos de final de la Nations League. Actualmente, España suma 12 puntos e Inglaterra suma 9 puntos, por lo que estas dos últimas jornadas serán definitivas para establecer los cruces previos a la Final Four.