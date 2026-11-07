Mati Prats recuerda que el Barça aún no ha ganado "a nadie" antes de visitar al Atlético: "Dos intentos y dos fracasos"

ElDesmarque de Cuatro 07 noviembre 2026

El editorial de Mati Prats sobre la visita del Barcelona al Atlético de Madrid con el liderato de LALIGA en juego.

El mundo del fútbol pone sus ojos este domingo en el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano con el liderato de LALIGA EA Sports en juego. Un duelo en el que los de Hansi Flick buscarán marcharse líderes al parón en una nueva dura prueba de fuego para el conjunto azulgrana tras haber perdido ante los dos principales rivales hasta la fecha, el PSG y el Real Madrid. Por ello, Mati Prats, en ElDesmarque de Cuatro, recalca que aún el Barça no ha ganado a nadie con el asterisco de un Betis con suplentes o un Aston Villa que marcha 10º en la Premier League al perder varias piezas importantes. El presentador compara esta visita con la de la ITV con Simeone como piedra de toque después de que el Atleti eliminara a los culés el año pasado en Champions y Copa del Rey.

Hansi Flick y Simeone, cara a cara por el liderato Los dos entrenadores han hablado este sábado sobre el partido y Hansi Flick ha querido restar trascendencia al duelo al declarar que todos lo son por igual: "Todos los partidos son muy importantes. En LALIGA hay tres o cuatro equipos excelentes que están muy apretados en la clasificación y, por supuesto, es importante ganar allí en Madrid contra el Atlético. Para nosotros es nuestro objetivo y vamos a darlo todo para intentar ganar este partido. Pero, en cualquier caso, queda mucho para el final de la temporada y está claro para mí que vamos allí con intención de ganar pero sabemos que es un equipo fantástico, con un gran entrenador y que va a ser duro". "Eso está en el pasado en cualquier caso. Para mí, no es relevante. Lo importante es lo que pase mañana y sabemos que vamos a jugar contra un equipo fantástico y que queremos o tenemos que ganar para irnos en lo más alto de la tabla al parón de selecciones. Por eso es importante también demostrar nuestra fuerza y calidad mañana, es importante", se refirió el alemán sobre las dos eliminaciones del año pasado.

Hansi Flick, en sala de prensa con el Barça.