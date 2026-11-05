Manu Carreño es contundente con Vinicius y su rendimiento en la Champions League: "El Bernabéu no parece echarle de menos"

El Real Madrid volvió a tirar de épica en la Champions League. Los de José Mourinho consiguieron remontar al AEK de Atenas (2-3) en un partido que volvieron a complicarse más de lo necesario y que terminaron resolviendo en el último suspiro. Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Fede Valverde fueron los protagonistas de una remontada que volvió a dejar una imagen muy diferente entre los jugadores blancos. Y uno de los señalados fue Vinicius Junior. El brasileño volvió a quedarse lejos de su mejor versión, mientras que Diomandé aprovechó su oportunidad y dejó argumentos para seguir contando con la titularidad. Una situación sobre la que ha puesto el foco Manu Carreño en su editorial de este jueves en ElDesmarque de Cuatro.
El periodista no ha tenido reparos en cuestionar el rendimiento del brasileño y, especialmente, su compromiso cuando el equipo no tiene la pelota. Para Carreño, el partido de Atenas vuelve a evidenciar que hay futbolistas que están aportando mucho más que Vinicius y que, a día de hoy, el extremo no tiene argumentos suficientes para ser titular.
El editorial también pone el foco en la actitud colectiva del Real Madrid. Pese a no firmar un encuentro especialmente brillante, los blancos demostraron tener esa capacidad para reaccionar cuando todo parecía complicado. El AEK se adelantó por medio de Koita y volvió a ponerse por delante en el minuto 75 con el tanto de Pilios. Sin embargo, Mbappé empató apenas tres minutos después y Valverde culminó la remontada en el descuento con un espectacular disparo desde fuera del área. Una nueva noche de resistencia y carácter que, para Manu, contrasta con la actuación individual de Vinicius.
"Esta película ya la hemos visto más de una vez. Perdía el Real Madrid 2-1 y en el último cuarto de hora empata dos Mbappé y en el descuento gol de Valverde, un equipo enchufado, sin hacer un gran partido, pero muy enchufados. Todos, excepto Vinicius, que volvió a desentonar y a demostrar que no está para ser titular. Bueno, ha perdido claramente el duelo con Diomandé en lo futbolístico, aporta mucho más y sin balón es que no hay ni debate. Lo que trabaja Diomandé comparado con lo que no trabaja Vinicius cuando el equipo no tiene la pelota.
Y además el Bernabéu tampoco parece echarle mucho de menos hoy por hoy en el once titular. Así que da la sensación, ya veremos qué pasa durante la temporada, pero a día de hoy Vinicius sin duda es un suplente indiscutible" zanja.
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