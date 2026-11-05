Manu Carreño es contundente con Vinicius y su rendimiento en la Champions League: "El Bernabéu no parece echarle de menos"

El Real Madrid volvió a tirar de épica en la Champions League. Los de José Mourinho consiguieron remontar al AEK de Atenas (2-3) en un partido que volvieron a complicarse más de lo necesario y que terminaron resolviendo en el último suspiro. Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Fede Valverde fueron los protagonistas de una remontada que volvió a dejar una imagen muy diferente entre los jugadores blancos. Y uno de los señalados fue Vinicius Junior. El brasileño volvió a quedarse lejos de su mejor versión, mientras que Diomandé aprovechó su oportunidad y dejó argumentos para seguir contando con la titularidad. Una situación sobre la que ha puesto el foco Manu Carreño en su editorial de este jueves en ElDesmarque de Cuatro .

El periodista no ha tenido reparos en cuestionar el rendimiento del brasileño y, especialmente, su compromiso cuando el equipo no tiene la pelota. Para Carreño, el partido de Atenas vuelve a evidenciar que hay futbolistas que están aportando mucho más que Vinicius y que, a día de hoy, el extremo no tiene argumentos suficientes para ser titular.

El editorial también pone el foco en la actitud colectiva del Real Madrid. Pese a no firmar un encuentro especialmente brillante, los blancos demostraron tener esa capacidad para reaccionar cuando todo parecía complicado. El AEK se adelantó por medio de Koita y volvió a ponerse por delante en el minuto 75 con el tanto de Pilios. Sin embargo, Mbappé empató apenas tres minutos después y Valverde culminó la remontada en el descuento con un espectacular disparo desde fuera del área. Una nueva noche de resistencia y carácter que, para Manu, contrasta con la actuación individual de Vinicius.

El editorial de Manu Carreño: claro y contundente

"Esta película ya la hemos visto más de una vez. Perdía el Real Madrid 2-1 y en el último cuarto de hora empata dos Mbappé y en el descuento gol de Valverde, un equipo enchufado, sin hacer un gran partido, pero muy enchufados. Todos, excepto Vinicius, que volvió a desentonar y a demostrar que no está para ser titular. Bueno, ha perdido claramente el duelo con Diomandé en lo futbolístico, aporta mucho más y sin balón es que no hay ni debate. Lo que trabaja Diomandé comparado con lo que no trabaja Vinicius cuando el equipo no tiene la pelota.

Y además el Bernabéu tampoco parece echarle mucho de menos hoy por hoy en el once titular. Así que da la sensación, ya veremos qué pasa durante la temporada, pero a día de hoy Vinicius sin duda es un suplente indiscutible" zanja.