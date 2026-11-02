La crítica de Manu Carreño contra José Mourinho tras ganar al Racing: "Ganó el partido, perdió una ocasión"

El presentador, además, recordó las palabras del luso hace unas semanas: "Así que ayer, como le recordó José Alberto a Mourinho, el técnico del Real Madrid, que después de jugar contra el Sevilla dijo que si algún día le favorecería los árbitros lo dirían, ayer ganó el partido, sí, pero perdió una ocasión para haber reconocido que ayer le favorecieron ".

"Una victoria más del Real Madrid, brillante ayer en El Sardinero ganando 0-3. Sin duda Mourinho parece que ha dado con la tecla y ha resucitado y le ha cambiado la cara al equipo en las últimas semanas. Es verdad que antes de que llegase ese 0-3, se abrió el marcador con ese penalti inexistente a favor del Real Madrid , que no le hace Pratti a Mbappé, lo cual demuestra que los árbitros unas veces se equivocan a favor y otras en contra ", comenzó diciendo Carreño en su editorial de este lunes por la tarde.

Triunfo con polémica del Real Madrid ante el Racing . El equipo de José Mourinho se impuso 0-3 este domingo en El Sardinero en un partido que estuvo marcado por el primer gol de Kylian Mbappé , anotado tras un penalti que, según la mayoría de los expertos arbitrales, no se debió señalar. Este lunes, Manu Carreño ha aprovechado la ocasión para destacar el triunfo en ElDesamrque, pero también para hablar de esa polémica acción. Y, de camino, recordar las palabras del técnico madridista sobre los árbitros hace solo unas semanas.

El triunfo del Real Madrid ante el Racing

El Real Madrid demostró que está en su mejor momento de forma desde que se inició la temporada y firmó un partido bastante completo, a pesar de adelantarse en el marcador con un polémico penalti, para vencer 0-3 al Racing de Santander, que hasta la fecha no conocía la derrota en El Sardinero.

Tras la victoria en Barcelona, el Real Madrid sabía que para hacer bueno ese resultado debía ganar en Santander y saltó al terreno de juego de El Sardinero muy dominador, haciéndose con el control del balón y llegando pronto a la portería de Agirrezabala, primero con un remate de Güler y poco después con un cabezazo de Bellingham que el portero verdiblanco sacó casi en línea de gol.

El empuje blanco tuvo su premio pasado el minuto diez de partido, cuando el árbitro José Luis Munuera, en una polémica acción, concedió penalti a favor del Real Madrid por un derribo de Prati sobre Mbappé que el propio delantero galo convirtió, con un potente lanzamiento ante el que nada pudo hacer Agirrezabala, en el primer tanto del partido.

Con el gol en contra el Racing se abrió un poco más y empezó a tener algo más el balón en campo contrario, asomándose con cierto peligro al área de Courtois. Sin embargo, eso permitió al Real Madrid tener más espacios a la espalda de la zaga verdiblanca y en una rápida transición en la que Güler filtró un pase medido a Bellingham, este salvó con un recorte la salida de Agerrizabala e hizo el 0-2 a puerta vacía.

Las cosas se le pusieron muy cuesta arriba a los locales, más aún cuando poco después del segundo tanto rival el capitán, Álvaro Mantilla, uno de los futbolistas que más intensidad aporta al juego del Racing, tuvo que salir del terreno de juego por una lesión de rodilla.

El Real Madrid jugaba a placer y en cada aproximación a la portería verdiblanca podía ampliar aún más su ventaja, algo que sucedió antes del descanso gracias a un potente disparo de Diomande, que aprovechó un rechace tras el lanzamiento de un saque de esquina para empalmar el balón desde la frontal del área y prácticamente sentenciar el partido en la primera mitad.