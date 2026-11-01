La queja de Mati Prats por no votar desde España a Lamine Yamal para el Balón de Oro: "No reconocemos nuestro talento"

ElDesmarque de Cuatro 01 noviembre 2026

El editorial de Mati Prats indignado al no llevarse Lamine Yamal el Balón de Oro.

El Balón de Oro 2026 cayó para Harry Kane, que se impuso este lunes en la ceremonia celebrada en Londres por un corto margen sobre Kylian Mbappé y con Lamine Yamal tercero, completando el podio de los grandes favoritos. El Mundial conquistado con la Selección Española no le sirvió para alzarse con el galardón en una circunstancia que indigna a Mati Prats al olvidarse de nuevo de un futbolista español tal y como sucedió en 2010, cuando Xavi Hernández y Andrés Iniesta acabaron por detrás de Leo Messi. El presentador, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, se queja de que ni siquiera desde España se ha votado por su jugador a la hora de llevarse el trofeo. Mientras, Lamine sigue hablando sobre el campo y este sábado, en el set al Alavés, dejó una nueva exhibición para recuperar el liderato que alcanzó el Atlético de Madrid de forma momentánea.

Lamine Yamal tendrá que esperar por el Balón de Oro Lamine Yamal, que fue segundo el año pasado, finalizó como Balón de Bronce en la edición de este año en una gala en la que recibió el consuelo de lograr el Premio Kopa al mejor futbolista joven. Un trofeo que consideró él mismo que se lo merecía más su compañero Pau Cubarsí y que le hizo llevarse incluso el troleo de un exfutbolista del Barcelona como Thierry Henry, presentador de la ceremonia. El jugador de Rocafonda tendrá que seguir trabajando para coronarse por primera vez como el Balón de Oro y tendrá una nueva y última oportunidad el próximo año para superar la marca de Ronaldo Nazario como el ganador más joven de la historia. Para ello, el atacante deberá mantener el nivel que está mostrando ya en estos primeros meses de temporada 26/27 y conseguir títulos al final de temporada. En los 14 disputados que ha disputado esta temporada Lamine Yamal con el Barça ha sumado unos números espectaculares con 12 tantos y 11 asistencias, a los que tiene que sumar cuatro dianas más y un pase de gol con la Selección Española en la Nations League. Este sábado, el catalán brilló en la goleada en el Camp Nou por 6-1 ante el Alavés con una asistencia a Fermín y dos goles para encarrilar el encuentro.

Lamine Yamal celebra un gol en el Barça-Alavés.