Mati Prats presiona a Peter Lim para que termine de vender el Valencia cuanto antes: "Ha secuestrado el club"

ElDesmarque de Cuatro 31 octubre 2026

El editorial de Mati Prats señalando a Peter Lim por su mala labor al frente del Valencia.

El Valencia afronta un cambio de ciclo con la venta del 42% de las acciones del club a Pitchwise Holdings como la primera de las medidas para la salida definitiva de Peter Lim del conjunto che, con Kiat Lim como el presidente mientras van dejando poco a poco el club. Pero mientras, el equipo se la juega un año más con el descenso apretando y, por ello, Mati Prats le ha exigido al todavía propietario del equipo que se vaya cuanto antes. En su editorial de ElDesmarque de Cuatro, el presentador ha señalado directamente a Peter Lim y le ha instado a abandonar el equipo de la capital del Turia antes de que sea demasiado tarde. Todo esto, antes de un partido clave frente al Elche este domingo en el que los de Javier Aguirre se la juegan ante un rival directo para escapar del pozo.

El final de las obras en el Nou Mestalla ha sido clave para que Peter Lim haya iniciado esta salida del Valencia y se espera que, una vez culmine, venda todo su paquete de acciones. Atrás queda una década en la que, a pesar de la Copa del Rey de 2019 y algunas campañas en Champions League, el club ha pasado de estar habitualmente entre los cuatro primeros de LALIGA EA Sports a vivir con el agua al cuello teniendo que pelear por escapar del descenso. Javier Aguirre apuesta por sumar en Elche su primera victoria en el Valencia La próxima prueba llegará este domingo en el Martínez Valero de Elche, con Javier Aguirre buscando su primer triunfo desde su llegada: "No es agradable, pero tampoco es una condición natural que llegue un entrenador nuevo y ganes por obra y magia del Señor. Eso no sucede así. Los técnicos no tenemos varitas mágicas. Si fuera una norma, estaríamos cambiando cada semana y así ganaríamos todos los partidos". "Evidentemente, necesitamos la victoria. Todos la necesitamos porque creo que hemos trabajado bien los tres partidos. Quizá no hemos merecido ganar los tres ni perder los tres, pero sí necesitamos una victoria. Reafirmaría el trabajo que venimos haciendo desde hace un mes, la confianza en los jugadores y que vamos por el buen camino. También nos daría un respiro en el ánimo y en la clasificación", valoró el mexicano.

Javier Aguirre, en el Valencia-Villarreal.