Manu Carreño se rinde a Alexia Putellas y lanza una queja por el Balón de Oro: "Seguna vez que nos tangan"

Manu Carreño se rinde a Alexia Putellas y se muestra decepcionado por la ausencia de un ganador masculino en el Balón de Oro 2026. El presentador de ElDesmarque ha dedicado el editorial de este martes a la gran gala celebrada este lunes por la noche en Londres, que coronó a Harry Kane como el mejor futbolista del mundo pero también a Alexia, que ya lleva tres a nivel particular.

"Segunda vez que España gana el Mundial y segunda vez que nos tangan el Balón de Oro. Lo ganó Harry Kane. Ni Lamine, ni Rodri, ni ningún español. Pero sí lo ganó una española, Alexia Putellas, que es el tercero que gana", dijo Carreño para arrancar el programa.

"Y tiene todavía más mérito este que los dos que ganó antes de los que sumó después Aitana Bombatí. Porque este tercero llega después de una grave lesión. Muchos se preguntaban si volvería a ser la misma Alexia Putellas. Y ya lo creo. Ha recuperado su tono físico y futbolístico ganándolo todo la temporada pasada con el Barça y con la selección española. Pero más allá de lo futbolístico, Alexia trasciende en el mundo entero como un referente para los más jóvenes, ellos y ellas, y también como un icono del fútbol mundial", agregó.

Carreño dio la "enhorabuena a Alexia" y al "fútbol español", que tuvo también como protagonistas a Luis de la Fuente, Unai Simón, Lamine Yamal, Pere Romeu o Cata Coll, entre otros, después de un curso marcado por la consecución del segundo Mundial de su historia de la selección española, del dominio del PSG a nivel de clubes masculinos y del dominio del Barça a nivel femenino, tanto nacional como europeo.