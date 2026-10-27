Manu Carreño se rinde a Alexia Putellas y lanza una queja por el Balón de Oro: "Seguna vez que nos tangan"

Manu Carreño se rinde a Alexia Putellas y se muestra decepcionado por la ausencia de un ganador masculino en el Balón de Oro 2026. El presentador de ElDesmarque ha dedicado el editorial de este martes a la gran gala celebrada este lunes por la noche en Londres, que coronó a Harry Kane como el mejor futbolista del mundo pero también a Alexia, que ya lleva tres a nivel particular.
"Segunda vez que España gana el Mundial y segunda vez que nos tangan el Balón de Oro. Lo ganó Harry Kane. Ni Lamine, ni Rodri, ni ningún español. Pero sí lo ganó una española, Alexia Putellas, que es el tercero que gana", dijo Carreño para arrancar el programa.
"Y tiene todavía más mérito este que los dos que ganó antes de los que sumó después Aitana Bombatí. Porque este tercero llega después de una grave lesión. Muchos se preguntaban si volvería a ser la misma Alexia Putellas. Y ya lo creo. Ha recuperado su tono físico y futbolístico ganándolo todo la temporada pasada con el Barça y con la selección española. Pero más allá de lo futbolístico, Alexia trasciende en el mundo entero como un referente para los más jóvenes, ellos y ellas, y también como un icono del fútbol mundial", agregó.
Carreño dio la "enhorabuena a Alexia" y al "fútbol español", que tuvo también como protagonistas a Luis de la Fuente, Unai Simón, Lamine Yamal, Pere Romeu o Cata Coll, entre otros, después de un curso marcado por la consecución del segundo Mundial de su historia de la selección española, del dominio del PSG a nivel de clubes masculinos y del dominio del Barça a nivel femenino, tanto nacional como europeo.
Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro. La atacante, que militó en el FC Barcelona hasta el pasado verano, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.
Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó 20 goles y aportó 14 asistencias. Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, ganó el póker con el Barça: Liga, Copa de la Reina y Supercopa y Champions League.
Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones. A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones.
Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido cuatro ganadoras: Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.