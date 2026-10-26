Manu Carreño se rinde a José Mourinho tras el triunfo del Real Madrid en el Clásico

El Real Madrid se llevó el Clásico. Pese a que todos los pronósticos apuntaban a un triunfo del FC Barcelona, José Mourinho fue capaz de desconectar el centro del campo culé con una buena propuesta inicial que terminó de hacerse efectiva en los instantes finales, cuando Kylian Mbappé aprovechó una buena jugada de Eduardo Camavinga para poner el 1-2 definitivo que aprieta al completo la lucha por el título liguero.

Fue un triunfo colectivo que se fraguó desde el banquillo. De ahí que Manu Carreño, que se había mostrado crítico con Mourinho días atrás por el pobre juego de su equipo, se rinda esta vez al técnico luso tras el triunfo en el Camp Nou.

"Enhorabuena al Real Madrid, que fue mucho mejor de lo que se esperaba ante un Barça mucho peor de lo que se esperaba", expresó Carreño este lunes por la tarde para arrancar su editorial. "Ganaron todos los duelos. Por ejemplo en Mbappé, mucho más decisivo que la Lamine Yamal. El centro del campo del Madrid se comió al del Barça, que estuvo irreconocible y desaparecido", agregó, con una imagen de Güler, Tchouaméni y Bernardo Silva ante Rodrigo, Pedri y Fermín.

"La defensa, mejor la del Madrid. Hasta en la portería, Lunin, que suplió a Courtois, hizo una parada increíble y estuvo también más acertado que Joan García. Pero sobre todo, ayer fue superior Mourinho a Hansi Flick. Desde la alineación mandó un mensaje de ira por el partido, en el planteamiento sorprendió al técnico alemán y sin duda es el que sale más reforzado y el gran triunfador de este Clásico", concluyó Carreño, que admitió sin reparos que el técnico luso, esta vez sí, estuvo más que acertado.