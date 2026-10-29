Manu Carreño, crítico con el perdón de Mbappé, el Real Madrid y LALIGA a China: "¿Hasta cuándo?"

Kylian Mbappé, el Real Madrid, LALIGA y Javier Tebas siguen preocupados después de que China haya vetado todo lo que tenga que ver con el delantero francés después de que éste se refiriera como "dictador" al hablar del antiguo líder chino Mao Zedong cuando le preguntaron por el 'meme' viral de él caracterizado como un dictador. Todos ellos han pedido perdón y Manu Carreño se pregunta al inicio de ElDesmarque de Cuatro de hoy "hasta cuándo seguirán plegándose por la pasta por un simple comentario".
"¡Madre mía lo que está dando de sí y lo que está liando el 'meme' de Mbappé hablando del dictador chino. Ha pedido perdón LALIGA, empezado por Javier Tebas, ha pedido disculpas el futbolista, Kylian Mbappé, incluso ayer, un día después, el Real Madrid. Pero nada de esto le vale al gobierno chino. De momento no levanta el castigo ¿Hasta cuándo van a tener que seguir plegándose a China por ese comentario de Kylian Mbappé? Que tampoco mintió. Si hay que pedir más disculpas, se pedirán. Aquí es todo cuestión de pasta. Y por la pasta, lo que haga falta", empezaba diciendo Manu Carreño al inicio del programa de este jueves.
"Mbappé, protagonista por lo que ocurrió en El Clásico con esos dos goles y también fuera de él por ese conflicto que parece no terminar nunca ¿Dónde va a acabar este asunto? ¿Qué hay que hacer? Igual no tienen que retransmitirse los partidos de Mbappé en China, pues que no se retransmitan. Allí siguen sin levantar el castigo ni a Mbappé, ni al Real Madrid ni a LALIGA.
Mbappé ha desatado la ira en China. Su imagen, boicoteada. La presión, al límite. Ven insuficiente sus palabras: "Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido". El portavoz chino lo valora, pero sin levantar el boicot a LALIGA. China exige que aprendan la lección y una disculpa sincera de Mbappé y muy distinta del comunicado. La ofensiva diplomática tampoco basta: disculpas del Real Madrid con las disculpas de Kylian, Javier Tebas reunido con el embajador hablando de "episodio individual" y de China como "socio estratégico". En un escándalo que ya es mundial y a la espera de que Kylian pida otro tipo de perdón.
"Veremos a ver qué dice Mbappé. Podrían plantearse no transmitir los partidos de China pero aquí todo el mundo está preocupado, como decíamos antes, es una cuestión de pasta", comentaba Manu Carreño tras el vídeo.
Si por algo se le conocía a Mbappé en China, era por los anuncios. Anuncios de tres empresas diferentes que ya han roto los acuerdos con el delantero francés. Una rueda que alcanza al Real Madrid. China supone el 10% del total de ventas de productos oficiales y LALIGA se queda con emisiones en todo el país. También salpica al Real Betis y el Alavés, con patrocinadores chinos, pero es que también puede afectar a Villarreal o incluso al Barça. Unas palabras, demasiado caras.