El aviso de Manu Carreño a Hansi Flick tras las últimas derrotas del Barça: "Le funciona para LALIGA"

ElDesmarque de Cuatro 30 octubre 2026

El editorial de Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro tras las dos últimas derrotas del Barça.

El FC Barcelona arrancó la temporada como un tiro con 11 triunfos consecutivos desde el inicio en una racha truncada por las derrotas contra el PSG en Champions League y frente al Real Madrid en el Clásico de LALIGA EA Sports. Dos varapalos que no merman la confianza del club ni de Hansi Flick, que se ha reafirmado en su estilo, del cual duda Manu Carreño sobre si será suficiente a la hora de conseguir vencer a los grandes de Europa. En su editorial de ElDesmarque de Cuatro, el presentador no sabe si la forma de jugar con el técnico alemán a los mandos valdrá para ganar a los cocos de Champions tras las derrotas frente al Inter de Milán en semifinales en la 24/25 y ante el Atlético de Madrid en cuartos la campaña pasada. Un estilo que, tal y como se desliza desde la ciudad condal en palabras del propio protagonista, no va a modificarse por estos resultados.

Hansi Flick y el Barça confían en el estilo Este viernes, Hansi Flick ha reaparecido en sala de prensa después de la derrota en el Clásico y ha dejado patente su convencimiento para no variar este estilo para volver al camino de la victoria: "Estoy convencido al 100% de mi equipo. Estoy haciendo aquí mi trabajo lo mejor que puedo y nada ha cambiado. No pierdo ni un solo porcentaje de actitud ni de mentalidad para entrenar a este fantástico club y a este fantástico equipo. Así que estoy muy contento de estar aquí y nada ha cambiado". "Es así y esto también es fútbol: ganamos los primeros 11 partidos y ahora tenemos dos derrotas, así que tenemos que volver al camino de las victorias. Este es nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Pero estoy convencido al 100% de nuestra idea y de cómo queremos jugar al fútbol. Nuestra idea creo que también es la mejor para este equipo. Seguiremos por este camino hasta el final y creo que, para mí, lo más importante es que estamos convencidos de ello", declaró el germano en la rueda de prensa previa a recibir al Alavés.

Hansi Flick, en sala de prensa con el Barça.