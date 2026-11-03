Uno de los editoriales más difíciles de Manu Carreño: así ha comenzado el informativo tras la muerte de Jesús de Miguel

El mundo del fútbol ha amanecido con la tristísima noticia de la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, después de sufrir una grave entrada del guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, en el partido del pasado lunes dos de noviembre disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Una noticia desgarradora que Manu Carreño ha querido tratar con tacto y sensibilidad en el inicio del informativo de ElDesmarque en Cuatro en uno de sus editoriales más difíciles.

"Ha fallecido el jugador del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda. Descanse en paz. Empieza ElDesmarque.", ha comenzado diciendo el presentador en su editorial habitual para el informativo de ElDesmarque en Cuatro. "Así arrancamos hoy el tiempo de deportes, con esta noticia que ha confirmado el Tenerife, su último club, a las 8 de la mañana, confirmando el fallecimiento de este futbolista de 30 años. Después de jugar ayer en el Tenerife - Andorra. Hoy, todos los compañeros, cuerpo técnico, miradas perdidas, silencio absoluto... Y todos los medios de comunicación recogiendo esa imagen que todavía muchos no se podían creer. 24 horas apenas después del partido, nos ha dejado Demi, como le conocían sus compañeros”, acaba diciendo Manu Carreño antes de dar paso al terrible comunicado que ha tenido que hacer Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, para anunciar esta triste noticia.

"Es una situación no vivida, que un jugador... muere en el terreno de juego. Vamos a necesitar ayuda. Son momentos de debilidad todos, de... de tristeza, de... de no creernos lo que... lo que ha pasado. Una desgracia grandísima”, aseguraba el presidente del equipo canario ante los medios de comunicación cuando se ha sabido la desgarradora noticia de la muerte de Jesús de Miguel.