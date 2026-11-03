Uno de los editoriales más difíciles de Manu Carreño: así ha comenzado el informativo tras la muerte de Jesús de Miguel

El mundo del fútbol ha amanecido con la tristísima noticia de la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, después de sufrir una grave entrada del guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, en el partido del pasado lunes dos de noviembre disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Una noticia desgarradora que Manu Carreño ha querido tratar con tacto y sensibilidad en el inicio del informativo de ElDesmarque en Cuatro en uno de sus editoriales más difíciles.
"Ha fallecido el jugador del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda. Descanse en paz. Empieza ElDesmarque.", ha comenzado diciendo el presentador en su editorial habitual para el informativo de ElDesmarque en Cuatro. "Así arrancamos hoy el tiempo de deportes, con esta noticia que ha confirmado el Tenerife, su último club, a las 8 de la mañana, confirmando el fallecimiento de este futbolista de 30 años. Después de jugar ayer en el Tenerife - Andorra. Hoy, todos los compañeros, cuerpo técnico, miradas perdidas, silencio absoluto... Y todos los medios de comunicación recogiendo esa imagen que todavía muchos no se podían creer. 24 horas apenas después del partido, nos ha dejado Demi, como le conocían sus compañeros”, acaba diciendo Manu Carreño antes de dar paso al terrible comunicado que ha tenido que hacer Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, para anunciar esta triste noticia.
"Es una situación no vivida, que un jugador... muere en el terreno de juego. Vamos a necesitar ayuda. Son momentos de debilidad todos, de... de tristeza, de... de no creernos lo que... lo que ha pasado. Una desgracia grandísima”, aseguraba el presidente del equipo canario ante los medios de comunicación cuando se ha sabido la desgarradora noticia de la muerte de Jesús de Miguel.
Tras conocerse lo ocurrido, la RFEF ha anunciado la suspensión de todos los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina de esta jornada hasta el próximo viernes. “En señal de respeto y solidaridad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, la RFEF acuerda ampliar la suspensión de sus competiciones hasta el 6 de noviembre. Los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana quedan, por tanto, aplazados”.
Además, la AFE también ha solicitado parar todos los partidos de fútbol de ámbito estatal que se disputen en España hasta el próximo lunes, incluyendo los de Champions, Europa League y Conference. “AFE se ha dirigido formalmente a RFEF, LALIGA y UEFA para solicitar la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre los días 3 y 9 de noviembre de 2026, ambos inclusive. La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol. La petición se fundamenta, entre otras disposiciones, en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales. Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse”.
Puedes ver informativo de ElDesmarque con Manu Carreño todos los días a las 14:55h en Cuatro y a las 15:30h en Telecinco.