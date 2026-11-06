La única petición de Mati Prats por la disputa de LALIGA con luto por Jesús de Miguel: "Que se escuche a los jugadores"

ElDesmarque de Cuatro 06 noviembre 2026

La opinión de Mati Prats ante la disputa de la jornada en Primera y Segunda tras la muerte de Jesús de Miguel.

El mundo del fútbol sigue de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel por un golpe sufrido durante el Andorra-Tenerife del pasado lunes y este fin de semana, salvo por los tres partidos aplazados, se disputará el resto de las jornadas 12 de LALIGA EA Sports y la 13 de LALIGA HYPERMOTION entre todo tipo de homenajes. Al malogrado futbolista del conjunto tinerfeño se le recordará en toda España tal y como sucedió en Champions con una única petición por parte de Mati Prats. El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial de este viernes, ha entendido que el fútbol siga pero, al menos, pide "que se escuche a los futbolistas". Durante los últimos días se ha especulado con un aplazamiento del fútbol en España pero finalmente se jugará toda la jornada de Primera y Segunda salvo por el Granada-Tenerife, el Andorra-Mallorca y el Castellón-Eibar.

La opinión de los entrenadores por el aplazamiento de LALIGA tras la muerte de Jesús de Miguel Los distintos entrenadores se han mojado en sala de prensa sobre esta circunstancia, empezando por José Mourinho, sin tener clara una opinión ya que, el único que podría responder correctamente, sería el propio Jesús de Miguel: "Según he sido informado, hay homenajes bonitos organizados que se van a realizar de modo transversal en todas las competiciones, esto me parece significativo. Si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería la situación ideal. Al ser imposible, sólo su familia, amigos y compañeros pueden responder qué le gustaría a Jesús que pasara. Si a él le gustaría no fútbol o si a él le gustaría ser recordado con un homenaje bonito, transversal, en todas las divisiones y en todos los estadios del fútbol español. Es una cosa, para él, su familia y amigos y compañeros, no me parece que alguno de nosotros pueda decir esto o lo otro. El homenaje es a Jesús, pues que hable quien conozca profundamente a Jesús y lo que le gustaría a él". Su rival este fin de semana en el Valencia-Real Madrid, Javier Aguirre, también ha querido tener un recuerdo en sala de prensa: "Un abrazo entrañable a su familia, son cosas que, yo que jugué quince años al fútbol, que tengo diez cirugías en el cuerpo, duelen. Todos formamos parte de la familia el fútbol, abrazo grande, mis condolencias al Tenerife, a la familia de Owono, que lo estará pasando mal y al pobre chaval. Es mi trabajo desde hace cincuenta años y estas pérdidas nos duelen a todos, me pasó con un jugador mío como jugador, son heridas que nunca cierran, pero es la vida misma, rezar por su descanso eterno. Es complicado acertar con una respuesta. Entiendo que es una maquinaria que está en funcionamiento y no hay manera de meter los partidos en otra fecha, pasó con la Copa y están muy apretados los calendarios. No acertaría en decir si está bien o está mal que juguemos. cada uno lleva el luto lo mejor que puede. Es algo que nos hace daño a todos los que formamos parte de este negocio".

Investigan si hubo fallos en los protocolos tras el brutal choque que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras su muerte