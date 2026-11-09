Manu Carreño ensalza a Hansi Flick y señala a Julián Álvarez tras el Atlético - Barcelona: "Fue el protagonista en lo negativo"

Manu Carreño ha analizado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid (1-2) en el Metropolitano. Durante la entrada de ElDesmarque Cuatro , y como es costumbre, ha valorado en su editorial un encuentro que pudo tener un desenlace muy diferente si el conjunto rojiblanco hubiese aprovechado las numerosas ocasiones de las que dispuso, especialmente durante la primera mitad. Los azulgranas consiguieron remontar el tanto inicial de Giuliano Simeone gracias al doblete de Fermín López, mientras que los de Diego Pablo Simeone terminaron pagando su falta de acierto en un partido en el que tuvieron opciones de conseguir un resultado mucho mejor.

“Enhorabuena al Barça, que ganó 1-2 en el Metropolitano remontando, pero podía haber sido bien distinto el resultado si hubiese aprovechado todo lo que tuvo el Atlético de Madrid en una gran primera parte. Marcó Giuliano, pero podían haber hecho tres o cuatro goles tranquilamente”, ha comenzado diciendo el periodista en el arranque de ElDesmarque Cuatro.

Carreño ha querido poner el foco en los problemas defensivos que sigue mostrando el equipo de Hansi Flick, que volvió a conceder numerosas oportunidades a su rival. “El Barça sigue concediendo mucho atrás. Le pasó algo parecido a lo que le ocurrió contra el PSG o contra el Real Madrid, pero esta vez el Atlético no lo aprovechó”, ha explicado, recordando otros encuentros en los que las facilidades defensivas del conjunto azulgrana terminaron teniendo consecuencias en el marcador.

Julián Álvarez, el gran señalado tras la derrota del Atlético

Uno de los grandes protagonistas del análisis ha sido Julián Álvarez. El delantero argentino tuvo dos de las ocasiones más claras del conjunto rojiblanco, pero no consiguió transformarlas y terminó siendo uno de los futbolistas más señalados tras la derrota. “Especialmente Julián Álvarez, que sale más señalado por los aficionados, tuvo las dos más claras de su equipo y fue el protagonista en lo negativo”, ha apuntado Carreño. Y es que, de haber marcado especialmente el mano a mano de los primeros minutos, o la ocasión de la segunda mitad que intentó picarla a Joan García, la película podría haber cambiado por completo.

En el lado contrario, Carreño ha destacado los dos nombres propios que considera protagonistas positivos de la noche para el conjunto azulgrana. “En lo positivo, los dos goles de Fermín y un Hansi Flick que supo dar con la tecla”, ha señalado el periodista, poniendo en valor la actuación del centrocampista y la capacidad del entrenador alemán para encontrar soluciones en un partido que se había complicado considerablemente.

Fermín López volvió a demostrar su importancia dentro del equipo con dos tantos decisivos que permitieron al Barcelona completar la remontada y llevarse tres puntos de un escenario especialmente complicado. Por su parte, Flick también sale reforzado después de conseguir que su equipo reaccionase ante las dificultades y terminase imponiéndose pese a las numerosas ocasiones concedidas durante el encuentro.