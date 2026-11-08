La emoción de Mati Prats con el Madrid Game en el Bernabéu: "En Mediaset nos hemos enamorado de la NFL"

Madrid se ha convertido este domingo en el epicentro mundial del fútbol americano . El Santiago Bernabéu ha abierto sus puertas para recibir el segundo Madrid Game de la historia, un acontecimiento que vuelve a poner a España en el mapa internacional de la NFL y que cuenta con dos protagonistas de excepción: los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals . Una jornada marcada por el espectáculo, la expectación y una apuesta televisiva muy especial. Mediaset España ha vuelto a volcarse con la competición y ofrece el encuentro a través de ElDesmarque Cuatro , acercando a los espectadores una de las grandes citas del calendario deportivo estadounidense. Así lo reflejaba Mati Prats durante la presentación de la retransmisión, donde puso en valor la evolución que ha experimentado el seguimiento de la NFL en España y el entusiasmo que despierta en un público que va en aumento.

El presentador fue el encargado de dar la bienvenida a los espectadores en una jornada que calificó como una auténtica fiesta del deporte. El regreso de la competición al Bernabéu supone una nueva oportunidad para disfrutar de un espectáculo que combina intensidad, estrategia y entretenimiento, pero también para comprobar cómo ha cambiado no solo la percepción, sino el interés en el fútbol americano entre los aficionados españoles.

Prats incidió precisamente en esa transformación. Lo que hace unos años podía parecer un deporte reservado prácticamente al público estadounidense ha conseguido abrirse camino en España. Los nombres de las franquicias, sus principales estrellas y las particularidades del juego comienzan a formar parte de las conversaciones deportivas habituales. “Ya forma parte de nuestras vidas esta NFL”, destacaba durante su intervención.

El periodista también quiso subrayar los motivos que explican ese crecimiento, poniendo el foco en una competición que ha sabido convertir cada encuentro en una experiencia televisiva. La emoción, la espectacularidad y el componente de entretenimiento son algunas de las características que han terminado conquistando a nuevos espectadores. “Nos ha conquistado esta NFL por su pasión, por el espectáculo, por el show”, señalaba.

José Antonio Ponseti e Iker Sagasta narran el Madrid Game en Cuatro