Georgina Rodríguez se regala un todoterreno personalizado de más de 200.000 €: "Cambió el color varias veces y tardaron 4 meses en dárselo"

Georgina Rodríguez se ha dado un nuevo capricho sobre ruedas: un todoterreno de alta gama en color champán, personalizado hasta el último detalle y con un precio que supera los 200.000 euros. Así lo ha contado en exclusiva Adriana Dorronsoro en el programa 'Vamos a ver' , donde ha desvelado todos los pormenores de una compra que se ha prolongado durante cuatro meses.

El todoterreno personalizado de Georgina Rodríguez: todos los detalles

Según ha explicado Dorronsoro, Georgina vio el coche en casa de un amigo suyo, le encantó y acudió directamente al concesionario para encargarlo. "Ella fue a comprar este coche a principios de julio. Hasta la semana pasada no se lo dieron porque ha cambiado varias veces el color. Es decir, que ha estado muy encima de ese diseño personalizado", ha detallado la colaboradora.

El vehículo es un todoterreno de la gama más alta y exclusiva, equipado con todo tipo de extras: techo panorámico, cueros especiales, función de masaje en los asientos y, como detalle más llamativo, la matrícula personalizada con su propio nombre. El color final elegido ha sido un tono champán que, según el reportaje emitido en el programa, convierte al coche en una pieza única.

Más de 200.000 € pagados al contado

Dorronsoro ha subrayado que Georgina no ha recibido el coche como regalo, sino que lo ha comprado ella misma. "No se lo han regalado. Ha pagado un poquito más de 200.000 euros. Así, además, a tocateja, que se suele decir, directamente", ha afirmado la colaboradora, dejando claro que el desembolso se ha realizado al contado.

La periodista también ha explicado cómo surgió la idea: "Ella vio el coche a un amigo suyo. Le encantó. Fue allí, se presentó y dijo: 'Quiero este'. Lo voy a personalizar". Ese proceso de personalización, con varios cambios de color, es lo que ha provocado que la entrega se demorara unos cuatro meses desde el encargo inicial.