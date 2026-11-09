Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta y nueva concursante de Gran Hermano VIP: "Es una forma de darle visibilidad a los pueblos como el mío"

Katrin Ortega , alcaldesa de Parauta , se ha confirmado como nueva concursante de 'Gran Hermano VIP' . La regidora del pequeño municipio de Málaga ha concedido su primera entrevista en el programa ' Vamos a ver' , donde ha explicado sus motivaciones para dar el salto a la televisión, su salida del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus planes políticos de futuro.

Katrin Ortega explica por qué entra en 'Gran Hermano VIP'

Preguntada por las razones que la han llevado a tomar esta decisión, Katrin Ortega ha reconocido que no ha sido un paso sencillo: "Después de pensarlo mucho, porque me ha costado mucho trabajo tomar la decisión. Creo que mi entrada en la casa puede beneficiar un poco a mi pueblo y a todos los pueblos como el mío, con peligro de despoblación, con falta de recursos, que nos tienen tan olvidados. Así que creo que es una forma de darle visibilidad".

La alcaldesa ha insistido en que no pretende hacer política dentro de la casa: "Voy a concursar, a vivir la experiencia, a ser yo misma con el corazón por delante siempre y hacerlo lo mejor posible. Y espero que a todo el mundo le guste mi paso por el concurso, pero también es una forma de darle visibilidad a los pueblos como el mío, que hay muchos en España".

Katrin Ortega: "Yo no soy política. Yo soy alcaldesa de Parauta"

Cuando uno de los colaboradores del programa le ha señalado que, aunque esté dentro de la casa, nunca puede olvidar que es una política, Katrin Ortega ha respondido con contundencia: "Yo no soy política. Yo soy alcaldesa de Parauta".

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