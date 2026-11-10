Nacho Abad manda un mensaje a David Broncano tras su entrevista a Santiago Abascal: “Estás invitado y te doy la mano cuando quieras”

Tan solo unas horas después de que David Broncano entrevistara al líder de VOX en su programa de RTVE, La Revuelta, Nacho Abad ha mirado a cámara, le ha mostrado su solidaridad ante lo sucedido y le ha invitado a venir a ‘En boca de todos’: “No te voy a preguntar cuántas relaciones sexuales mantienes al mes, ni mini punto ni nada por el estilo, pero sí quiero saber cuál es tu posicionamiento político”.
El presentador ha tendido la mano a su colega de profesión para conocer su posición política: “Creo que tienes cosas que decir” e incluso, le ha invitado a venir acompañado de su equipo si él lo consideraba adecuado. Recordemos que el presentador, se ha atrevido a entrevistar al líder de VOX en su programa de humor cambiado gran parte de su formato, lo que supuso cambiar las bromas por temas políticos.
Así ha sido la invitación de Nacho Abad:
“David Broncano, no te voy a preguntar cuánto dinero tienes ni cuánto dinero ganas por programa. No te voy a preguntar cuántas relaciones sexuales mantienes al mes, ni mini punto ni nada por el estilo, pero sí quiero saber cuál es tu posicionamiento político y cómo enfocaste la entrevista con Santiago Abascal. Creo que tienes cosas interesantes que contar.
Así que quedas invitado formalmente a este programa, Broncano. Me encantará recibirte y poder charlar durante un ratillo. Yo pregunto y tú respondes. Y si te apetece, ¿eh? En un ambiente amable.
Puedes venir con tus colaboradores si quieres, con Grison y demás. Estaré encantado de que nos echemos unas risas en este programa cuando quieras. Dicho esto, porque este es un programa plural, te voy a decir una cosa: ¡Olé tus narices por invitar a todas las ideologías a tu programa! a pesar, de la enorme presión a la que te has visto sometido y la ansiedad que eso te ha provocado, que se notó ayer.
Estás invitado aquí con gusto y te doy un abrazo y la mano cuando quieras”.
Pablo Fernández enumera los bulos de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’
El portavoz de Podemos y candidato al Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que la entrevista del líder de VOX estuvo llena de bulos que David Broncano no supo responder y ha querido explicar la realidad de la inmigración, la vivienda y otros asuntos claves del programa del partido de extrema derecha.