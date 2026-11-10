En boca de todos 10 noviembre 2026

Una menor herida, un policía fallecido y otro debatiéndose entre la vida y la muerte tras un tiroteo y una explosión en Oviedo

Los vecinos del barrio de Villafria en Oviedo alertaban hace unas horas a la policía de que se estaba produciendo un tiroteo en el que estaba involucrado un joven y un menor de edad. Los agentes acudieron a la escena del crimen, rescataron a la joven y el autor de los disparos se refugiaba en un establecimiento en el que colocaba una mochila con explosivos que ha provocado la muerte a un policía y otro se encuentra en estado muy grave en el hospital de Oviedo. Marta Varela, periodista de ‘El Comercio’ ha explicado los detalles del suceso que se conocen hasta el momento. Al parecer, la menor y el joven, que todavía se encuentra en paradero desconocido, mantenían una relación sentimental y acaban de protagonizar una gran discusión que había alertado a los vecinos de las casas sociales en las que viven en el barrio de Villafria de Oviedo.

Al escuchar los disparos, los vecinos han llamado a la policía quién ha conseguido rescatar a la menor, que ha resultado herida y el autor de los disparos se habría refugiado en un establecimiento cercano. Al ver que depositaba una mochila con un dispositivo rojo parpadeante, los agentes han avisado a los agentes TEDAX y al equipo de guías caninos, según establece el protocolo. Según ha explicado Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL, el primero en acercarse a revisar la mochila es el guía canino, es la persona que estaba junto a la mochila en el momento de la explosión y el que ha perdido la vida. El compañero del TEDAX estaba muy cerca de la mochila y se encuentra estado crítico. García ha confirmado que le han tenido que amputar una pierna y se encuentra muy grave: “La situación es crítica”. Respecto al autor de los hechos, asegura que podría estar localizado, pero todavía no ha sido detenido: “Tenía una escopeta, una pistola y está atrincherado, y no se descarta que tenga más explosivos”. Las últimas informaciones hablan de un delincuente conocido por la policía y de nacionalidad española. El autor es un hombre de 60 años con barba y la cabeza rapada