Joaquín Prat, indignado tras la muerte de un policía en la explosión de Oviedo: "Hoy se le tiene que caer la cara a más de uno"

Joaquín Prat no ha podido ocultar su indignación en el directo de 'El tiempo justo' tras la muerte de un policía en una explosión provocada en Oviedo . El presentador no entiende cómo siguen sin ser reconocidos como una profesión de riesgo y ha señalado directamente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El presentador ha estallado contra todos los que no han reconocido a los policías como profesión de riesgo, incluido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La explosión de una mochila con un presunto artefacto explosivo en un edificio de Oviedo ha acabado con la vida de un agente de la Policía Nacional, subinspector de Guías Caninos, y ha dejado a otro compañero del TEDAX gravemente herido.

Los hechos ocurrieron durante una intervención policial relacionada con, presuntamente, un conflicto vecinal y familiar. Un hombre de 64 años, identificado como Manuel y con antecedentes penales, acudió al inmueble sobre las 7:30 horas y disparó contra una joven de 17 años, que ha resultado herida. Posteriormente, dejó una mochila en los buzones de la comunidad. Cuando los agentes intentaron inspeccionarla, detectaron un cilindro con una luz parpadeante que podría contener un explosivo. La detonación se produjo durante las labores de retirada del objeto y ha provocado la muerte del guía canino y de su perra, además de herir de gravedad a otro agente, que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.

La tragedia ha provocado una contundente reacción de Joaquín Prat, que no ha podido ocultar su indignación. El presentador ha lamentado profundamente el fallecimiento del policía y ha criticado la situación en la que trabajan los agentes.

Joaquín Prat ha dirigido sus reproches al ministro del Interior: "Hoy a más de uno, empezando por el ministro del Interior, se le debería caer la cara de vergüenza". Además, ha mostrado su solidaridad con los afectados y sus familias: "Nuestro pésame a la familia y, por supuesto, el reconocimiento al Cuerpo Nacional de Policía".

Las condolencias de Joaquín Prat a la policía: "Nuestro pésame a la familia y, por supuesto, el reconocimiento al Cuerpo Nacional de Policía"

'El Tiempo Justo' también ha contado con el testimonio de Laura García, portavoz de JUPOL, que ha trasladado sus condolencias y ha ofrecido una actualización sobre el estado del segundo agente herido.

La inspectora ha confirmado que ha salido del quirófano y que, aunque continúa grave, su vida no corre peligro: "La intervención parece ser que ha ido bien, es la única buena noticia que podemos dar hoy".

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