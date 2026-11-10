El mensaje más directo de Ana Rosa a Pedro Sánchez: "No se quede a medias, presidente, convoque una huelga indefinida, y no vuelva"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' no ha escondido su descontento ante las decisiones tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez , pidiendo al presidente que se marche para no volver.

La presentadora ha arrancando comentando: "Puigdemont asegura que se siente una mujer atrapada en un cuerpo de hombre para explicar que él en realidad es más butifarra catalana que tortilla española. Y Sánchez ha decidido imitarle. Asegura que se siente un presidente en un cuerpo de huelguista. El cuerpo le pide una buena manifestación contra sí mismo. Ha publicado un vídeo en el que anima entre líneas a ir a esta huelga delirante que en realidad es contra la oposición. Las huelgas políticas están prohibidas. pero desde el Gobierno reconocen que es una huelga política. Presidente, no ponga paños calientes y llame directamente a la movilización. Es más, declare a su Gobierno en huelga. Puede acudir hoy al Consejo de Ministros con un megáfono y gritarse a sí mismo "dimisión" si mañana va a trabajar. En realidad la huelga de Sánchez como presidente la empieza hoy, porque no se encuentra muy católico y no va a ir a la misa por las víctimas de Urda en una clara dejación de funciones".

Ana Rosa: "La huelga de Sánchez como presidente la empieza hoy, porque no se encuentra muy católico y no va a ir a la misa por las víctimas de Urda en una clara dejación de funciones"

"Como avanzadilla, hoy hay huelga de maquinistas de RENFE. Razones para ir a la huelga no faltan, porque los números hablan por sí mismos", ha continuado analizando Ana Rosa Quintana.

"Llevan en huelga de presupuestos caídos 1.400 días, 70.000 personas han invadido Ceuta, 8.000 han tomado El Hierro, 115 personas han muerto en los trenes y los precios han subido un 40%. Una huelga insólita contra los sondeos, que le dan al PSOE menos de 100 escaños. Un Gobierno que usa a los sindicatos como palanca electoral después de subirles en ocho años las subvenciones de 8,8 a 32 millones de euros. Los sindicatos no quieren meter la gamba y le hacen la campaña al PSOE. En realidad llevamos tres años con un Ejecutivo en servicios mínimos, un día más no se va a notar mucho. No se quede a medias, presidente, convoque una huelga indefinida, y no vuelva", ha sentenciado en directo.