Manu Carreño y el injusto trato a Luis de la Fuente: "Siempre se le mira con lupa"

Luis de la Fuente vuelve a estar en el centro de la polémica. El seleccionador español decidió dejar fuera de la convocatoria a Lamine Yamal para el partido ante la República Checa tras unas molestias en la rodilla y muchos lo han leído como una forma indirecta de dar descanso a la estrella del FC Barcelona. De la Fuente nos tiene acostumbrados a no dar explicaciones de sus decisiones, sin embargo, en la rueda de prensa previo al partido ante el conjunto .checo quiso explicar por qué dejó a Lamine fuera de la convocatoria, asegurando que tiene molestias importantes en la rodilla. Además, lo hizo en un tono muy serio. Manu Carreño, en ElDesmarque de Cuatro, ha querido sacar la cara por el seleccionador que nos ha hecho campeones de la Nations League, de la Eurocopa y del Mundo.
"Por si alguien no lo sabe, España juega esta noche en Praga contra la República Checa a las 20:45 horas de la noche, aunque parece que sólo se habla del único que no está en Praga: Lamine Yamal. ¿Hay caso Lamine? Sí, es cierto porque hay debate en algo que no había ocurrido nunca ¿Hay trato de favor? Le preguntan a Luis de la Fuente. Es cierto que hay debate porque nunca había ocurrido que Lamine se perdiera el primer partido pero si pueda estar para el segundo por esas molestias que han hecho que Luis de la Fuente haya preferido que se quede en Barcelona recuperándose y que le llevase ayer a dar explicaciones. Todo esto es cierto, es la primera vez que ocurre en la Selección Española pero también es cierto que se le mira con lupa, que se le está esperando. A pesar de habernos hecho ganar la Eurocopa y el Mundial hay gente que le tiene ganas, eso también es cierto", arrancaba diciendo Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro de este jueves.
"Tiene absolutamente controlada a la Selección, al grupo, ha ganado todo lo que se puede ganar pero ahora el caso Lamine le ha molestado y eso no lo puede disimular", comenta el presentador de ElDesmarque de Cuatro.
Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió este miércoles a Lamine Yamal de quienes aseguran que ha querido evitar su participación en el encuentro de este jueves ante la República Checa y mostró su indignación por las informaciones que cuestionan el compromiso del jugador del Barcelona, del que espera que pueda incorporarse el viernes a la concentración para disputar el domingo el partido frente a Inglaterra.
"Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran", afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro que España disputará en el estadio Letná de Praga. A continuación, explicó los motivos por los que decidió que Lamine Yamal permaneciera en Barcelona y no viajara con el resto de sus compañeros a la capital checa.
"Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso", relató. Por ese motivo, consideró más conveniente que el futbolista continuara su recuperación en las instalaciones de su club y evitara un desplazamiento que podía resultar innecesario si finalmente no estaba en condiciones de entrenarse. "Prefería que se quedara en su casa entrenando con el club y que el viernes, si está bien, se incorporara. ¿Ha quedado claro?", manifestó.