Manu Carreño y el injusto trato a Luis de la Fuente: "Siempre se le mira con lupa"

ELDESMARQUE DE CUATRO 12 noviembre 2026

Luis de la Fuente vuelve a estar en el centro de la polémica por haber dado descanso a Lamine Yamal ante la República Checa. Esto es lo que opina Manu Carreño al respecto.

Luis de la Fuente vuelve a estar en el centro de la polémica. El seleccionador español decidió dejar fuera de la convocatoria a Lamine Yamal para el partido ante la República Checa tras unas molestias en la rodilla y muchos lo han leído como una forma indirecta de dar descanso a la estrella del FC Barcelona. De la Fuente nos tiene acostumbrados a no dar explicaciones de sus decisiones, sin embargo, en la rueda de prensa previo al partido ante el conjunto .checo quiso explicar por qué dejó a Lamine fuera de la convocatoria, asegurando que tiene molestias importantes en la rodilla. Además, lo hizo en un tono muy serio. Manu Carreño, en ElDesmarque de Cuatro, ha querido sacar la cara por el seleccionador que nos ha hecho campeones de la Nations League, de la Eurocopa y del Mundo.

"Por si alguien no lo sabe, España juega esta noche en Praga contra la República Checa a las 20:45 horas de la noche, aunque parece que sólo se habla del único que no está en Praga: Lamine Yamal. ¿Hay caso Lamine? Sí, es cierto porque hay debate en algo que no había ocurrido nunca ¿Hay trato de favor? Le preguntan a Luis de la Fuente. Es cierto que hay debate porque nunca había ocurrido que Lamine se perdiera el primer partido pero si pueda estar para el segundo por esas molestias que han hecho que Luis de la Fuente haya preferido que se quede en Barcelona recuperándose y que le llevase ayer a dar explicaciones. Todo esto es cierto, es la primera vez que ocurre en la Selección Española pero también es cierto que se le mira con lupa, que se le está esperando. A pesar de habernos hecho ganar la Eurocopa y el Mundial hay gente que le tiene ganas, eso también es cierto", arrancaba diciendo Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro de este jueves. "Tiene absolutamente controlada a la Selección, al grupo, ha ganado todo lo que se puede ganar pero ahora el caso Lamine le ha molestado y eso no lo puede disimular", comenta el presentador de ElDesmarque de Cuatro.

El enfado de Luis de la Fuente