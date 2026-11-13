Manu Carreño: "Sancet demuestra que no es incompatible su sueño de ir al Mundial con Euskadi y jugar con la Selección Española"

Oihan Sancet se ha colocado a sí mismo en el centro de la polémica. El futbolista del Athletic ha señalado que su gran sueño deportivo es poder jugar un Mundial con la Selección de Euskadi, un sueño que puede chocar a priori con la idea de seguir vistiendo la camiseta de la Selección Española en caso de que Luis de la Fuente le vuelva a llamar. Muchos críticos piden que el mediapunta vasco no vuelva a jugar nunca con España, sin embargo, Manu Carreño cree que no son cosas incompatibles. Así habla de ello en ElDesmarque de Cuatro de este viernes.

"Euskadi está entrenando para el partido que mañana juegan contra Venezuela y en la previa del partido, y desde la concentración de Euskadi, ha hablado Oihan Sancet que tiene ganas de cumplir un sueño que comparten también muchos otros deportistas , que algún día puedan jugar un partido oficial con la Selección de Euskadi. Esto demuestra que no es incompatible ese sueño con seguir jugando con la Selección Española, que es lo que hace", asegura Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro .

Las declaraciones de la polémica de Oihan Sancet

Oihan Sancet confesó que vestir la camiseta del combinado vasco es "lo que sueñas desde pequeño". "Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes. Es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco. Sabemos que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena creo que puede llegar algún día", aseguró el navarro.

Arrasate ve el Euskadi - Venezuela como "una fiesta para la sociedad vasca"

Arrasate considera que el amistoso del próximo sábado frente a Venezuela en San Mamés no será solo una fiesta del fútbol, sino también "de la sociedad" y una oportunidad para reivindicar la oficialidad de las selecciones vascas.

"Acabamos de entrenar y veo brillo en los ojos de los jugadores, que tienen ganas de hacerlo bien", aseguró el técnico vizcaíno en la rueda de prensa que ofreció después de dirigir este jueves la primera de las dos sesiones de preparación del encuentro en las instalaciones del Athletic Club en Lezama. Arrasate está convencido de que "va a haber un gran ambiente" en 'La Catedral' para una cita que presenta "muchos alicientes".

"Hemos activado una vía que para nosotros es importante. Demuestra que la Federación Vasca no está conforme con lo que tenemos, que queremos más, y el pueblo igual. A partir de ahí, para acercarnos a ese objetivo también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados", reflexionó.

El entrenador vizcaíno considera que el encuentro "es una oportunidad" para ver a Euskadi frente a un rival "habituado a jugar contra las grandes selecciones, como Argentina o Brasil".

MÁS NOTICIAS