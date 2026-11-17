" Sigue dando resultados la lucha que todos tenemos que llevar a cabo contra el racismo" , ha arrancado Carreño en el editorial del martes, poco después de que se conociera la sentencia. "Y en lo que compete al fútbol, la lucha que LaLiga sigue llevando contra el racismo. Hoy hemos conocido el resultado de una sentencia ejemplar. Ocurrió el año pasado en agosto, en un Oviedo-Real Madrid, donde un aficionado le dedicó unos insultos lamentables y racistas a Mbappé", añadió.

Manu Carreño celebra la sentencia contra el aficionado que dedicó insultos racistas a Kylian Mbappé . El presentador de ElDesmarque de Cuatro ha destacado este martes en su editorial lo que considera " una sentencia ejemplar ", en la que el agresor, que ha reconocido el atenuante de embriaguez cuando se produjeron los hechos, ha sido condenado a 11 meses de prisión tras lo sucedido en el estadio del Real Oviedo en el mes de agosto de 2025, en un partido ante el Real Madrid que acabó en denuncia por parte LaLiga, que además aportó pruebas de lectura de labios, a la que posteriormente se adhirió el club blanco.

"LaLiga lo denunció y hoy se ha conocido esa sentencia: 11 meses de prisión que finalmente no cumplirá porque además ha reconocido y ha pedido disculpas quien insultó a Mbappé. Pero sí estará dos años sin acceso a un recinto deportivo, por supuesto a los estadios de Primera y Segunda división. Hay que seguir luchando contra el racismo en el deporte, en el fútbol y en la sociedad", ha expresado Carreño este martes en ElDesmarque de Cuatro antes de dar comienzo al programa.

Sentencia tras los insultos racistas a Mbappé

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado este martes a un aficionado del club asturiano por dirigir gestos y sonidos racistas a Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, durante el partido que disputaron el Real Oviedo y el club blanco el pasado 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere, a principio del pasado curso. Además, le ha impuesto una pena de 11 meses de prisión y una multa de 1.440 euros.

La pena de prisión quedará condicionada a la prohibición de acceso a los estadios de LaLiga y a la prohibición de acercarse al jugador. El aficionado también será inhabilitado durante tres años y once meses para oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre.

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia ha reconocido la atenuante de embriaguez, después de que el aficionado haya asumido su culpabilidad en un delito de odio. El caso fue denunciado por LaLiga y el Real Madrid se adhirió posteriormente a la causa.

Como denunciante, LaLiga aportó, entre otras pruebas periciales, un informe de lectura de labios que facilitó la resolución del caso.

Fuentes de LaLiga han celebrado la sentencia y han destacado que ya ha ganado 12 sentencias de este tipo, lo que demuestra "el compromiso de LaLiga en la lucha contra el racismo y en la defensa de los valores del respeto en el deporte".