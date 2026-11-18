Manu Carreño también duda del futuro de Vinícius. El brasileño atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al Real Madrid. Acaba de firmar una renovación millonaria hasta 2032, pero su rendimiento lleva muchos meses alejado de su mejor versión. El propio futbolista reconoció hace unos días que no se cuidó en verano, pero ya han pasado tres meses desde que arrancó la temporada y el nivel sigue siendo bastante similar.

Es por ello que empiezan a surgir rumores sobre una posible venta. Sobre todo, ante la posibilidad de que Vinícius acabe perdiendo su papel de titular debido la irrupción de Yan Diomande, que ha dejado muy buenas sensaciones durante la sanción del brasileño. Ahora, José Mourinho tendrá que tomar una decisión importante durante los próximos encuentros que pueden ser claves para el futuro del '7'.

Manu Carreño, en el editorial de este miércoles, ha especulado precisamente con la situación de Vini. "Se acabó la semana de selecciones y vuelve LaLiga. Y una gran pregunta: ¿qué va a pasar con Vinícius? Triunfador y sonriente con Brasil, y sin embargo en el Madrid veremos a ver qué decide Mourinho. Seguramente estemos ante la primera ocasión en la que un entrenador le puede poner el cartel de suplente a un futbolista como Vinícius", ha arrancado diciendo este miércoles en ElDesmarque de Cuatro.