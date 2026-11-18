Manu Carreño también duda del futuro de Vinícius. El brasileño atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al Real Madrid. Acaba de firmar una renovación millonaria hasta 2032, pero su rendimiento lleva muchos meses alejado de su mejor versión. El propio futbolista reconoció hace unos días que no se cuidó en verano, pero ya han pasado tres meses desde que arrancó la temporada y el nivel sigue siendo bastante similar.
Es por ello que empiezan a surgir rumores sobre una posible venta. Sobre todo, ante la posibilidad de que Vinícius acabe perdiendo su papel de titular debido la irrupción de Yan Diomande, que ha dejado muy buenas sensaciones durante la sanción del brasileño. Ahora, José Mourinho tendrá que tomar una decisión importante durante los próximos encuentros que pueden ser claves para el futuro del '7'.
Manu Carreño, en el editorial de este miércoles, ha especulado precisamente con la situación de Vini. "Se acabó la semana de selecciones y vuelve LaLiga. Y una gran pregunta: ¿qué va a pasar con Vinícius? Triunfador y sonriente con Brasil, y sin embargo en el Madrid veremos a ver qué decide Mourinho. Seguramente estemos ante la primera ocasión en la que un entrenador le puede poner el cartel de suplente a un futbolista como Vinícius", ha arrancado diciendo este miércoles en ElDesmarque de Cuatro.
"¿Lo hará Mourinho? Y nos preguntamos si, llegado ese caso, ¿Vinícius aceptaría el papel de suplente en el Real Madrid? Habrá que esperar a ver qué ocurre. Pero lo que sí que es cierto es que el Madrid, de momento, no tiene ningún problema con Vinícius, al que ha renovado hace poco hasta 2032", añadió, recordando su renovación y una postura por parte del club que, pese a estos primeros rumores de salida, parece ser bastante tajante.
Aún así, Carreño lanza una pregunta al aire: "¿Y si llegase una buena oferta por Vinicius? ¿Qué haría el Real Madrid?".
El medio de toda esta incertidumbre, Vinícius marcó un triplete en la victoria de Brasil ante Singapur (7-0) este martes por la mañana. Si bien es cierto que el rival era menor, el partido amistoso y no había nada en juego, se trata del primer hat-trick de su carrera con el combinado brasileño, que le afianza como máximo goleador de la 'era Ancelotti', quien también está bajo la lupa.
"Sabíamos que era un adversario de un nivel muy bajo", reconoció el delantero tras el encuentro, en el que se enfrentaron a la selección número 148 del ranking FIFA en esta ventana de amistosos en la que consiguió el hat-trick a los 21 minutos. El extremo destacó que el equipo consiguió "jugar bien y crear oportunidades" y que "podrían haber hecho más" goles.
A pesar de la alegría de su primer triplete con la selección, Vini fue sustituido y salió del campo entre ostensibles gestos de enfado y desaprobación debido a que, según indicó a la prensa, "había acordado jugar 15 o 20 minutos más".