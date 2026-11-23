Tras las salidas de Robert Lewandowski a la MLS y de Ferran Torres al PSG el pasado verano, el FC Barcelona se ha quedado huérfano de un delantero centro puro. Raphinha ha tenido que asumir ese rol después de que el conjunto azulgrana no consiguiera concretar el tan ansiado fichaje de Julián Álvarez. Varios partidos esta temporada han demostrado la necesidad de contar con una referencia en ataque y al equipo de Hansi Flick se le puede haber puesto a tiro de piedra el fichaje del ariete revelación de lo que llevamos de temporada. Así lo desvela José Álvarez en El Chiringuito .

" Es Zabiri, el delantero del Racing . Es verdad que gusta , pero a mí lo que me consta, yo conozco a su entorno , es que está como loco, que su sueño es vestir con la camiseta del Barça , que está haciendo muy buena temporada y que vamos a ver al final porque pertenece a un equipo francés, al Rennes, está cedido en el Racing. A mí me han dicho que está en torno a 20 millones de euros , pero está haciendo muy buen año y como digo pronto le tendremos en El Chiringuito. Es un jugador marroquí, yo como te digo, conozco a su entorno y a mí lo que me dicen es que está como loco por ir al Barça, que le encanta, que es su sueño y que vamos a ver lo que ocurre porque el Barça estaba obviamente estudiando opciones", desvelaba José Álvarez.

Con permiso de los Mbappé, Raphina, Lamine Yamal o Álex Baena, Yassir Zabiri está siendo el delantero revelación en lo que llevamos de temporada. El ariete marroquí, cedido por el Renner hasta final de temporada, lleva 11 goles y 1 asistencia en 13 partidos con el Racing esta temporada. Una auténtica barbaridad, más aún teniendo en cuenta que juega en un equipo modesto como el conjunto santanderino y que no genera tantas ocasiones de peligro como los grandes equipos de LALIGA. El internacional marroquí tiene un valor de mercado de 20 millones de euros y podría ser una opción low cost para reforzar el ataque del FC Barcelona. En el partido ante la Real Sociedad volvió a tener una actuación magistral. Fue autor de un doblete ante el equipo de vasco y provocó el penalti que acabó transformando Sergio Canales desde los once metros. Otro partidazo de uno de los jugadores que más ha llamado la atención en esta primera parte de la temporada.

Siguiendo con la actualidad azulgrana, el tertuliano de El Chiringuito desveló que estamos ante una semana muy importante en la guerra entre Florentino Pérez y el FC Barcelona en el contexto del 'Caso Negreira': "Por cierto, hay acto de conciliación de Florentino el miércoles, Josep. No sé si irá pero... El miércoles es el acto de conciliación. Está citado". Los tertulianos de El Chiringuito, con Josep Pedrerol a la cabeza, afirman que dudan incluso de que el presidente del Real Madrid llegue a presentarse.

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