Debate caliente en El Chiringuito por la última acción de Leo Messi. El jugador del Inter Miami pegó un pelotazo en la cara de un rival mientras hacía el amago de sacar de banda, algo que ha generado muchas críticas no sólo en Estados Unidos, sino ahora también en España. Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo, fue el más crítico de todos, mientras que Josep Pedrerol calificó la acción como "humillante" y el compatriota del exfutbolista del Barça, Jorge D'Alessandro , se mostró también muy crítico por una jugada que pocas veces se le ha visto al '10' a lo largo de su exitosa carrera deportiva.

"¿Sabes lo que pasa? Messi es exactamente este. Messi es que para casi todos tiene una imagen muy buena, pero dentro del campo cuando va perdiendo y está picado, como hemos hecho todos, se enfada con sus compañeros, da pelotazos, da pelotazos al público del Bernabéu... Es exactamente este", criticaba Edu Aguirre en el programa de este domingo por la noche de El Chiringuito, mientras Carme Barceló le defendía asegurando que es un futbolista de "máximo Fair Play" a lo largo de su carrera.

Dani de Marcos explicó el contexto: "Esto es en los octavos de final de la MLS contra Tapia, que es ese jugador que vemos en el suelo de Columbus Crew. Iba perdiendo 1-0 el equipo de Leo Messi, y le pega ese pelotazo en la cara, primero le da, y después le tira, y ahora lo que pide es que le ha dado con la mano".

Juanfe Sanz se mostró sorprendido por la acción admitiendo que debería haber sido expulsión: "Lo mejor es cómo reclama a mano, reclama a mano del adversario. Primero le empuja y ahora va a reclamar mano, pero porque sabe que es roja, y cuando sabe que es roja está diciendo, oye, que le ha tocado con la mano, que no me ha dejado sacar".

Por su parte, Josep Pedrerol lo calificó como "humillante" y como "una agresión" antes de dar paso a Jorge D'Alessandro, que también sacó su versión más crítica.

El tertuliano argentino también dio su punto de vista: "Esto se llama impotencia. Yo vi el partido, iban perdiendo 0-3, estaban con 10 hombres, habían pechado al lateral izquierdo Luján, bien expulsado, y habían perdido la compostura, era un desorden total, y aquí, no he estado a la altura, desagradable, expulsión directa. Para mí no tiene paliativos, no me gustó nada".

Tomás Roncero se mostró enfadado por la resolución de la jugada a nivel arbitral: "No se atreven a echar a Messi en Estados Unidos, le pasaba aquí".

Y es que, efectivamente, el colegiado no llegó a expulsar a Leo Messi pese a esta acción antideportiva y resolvió la jugada, sorprendentemente, con una tarjeta amarilla a Tapia al entender que había impedido que el astro argentino sacara correctamente de banda. Una resolución que también ha despertado muchas críticas, pues probablemente Leo debería haber acabado en la calle tras un pelotazo que no venía a cuento.