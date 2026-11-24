Martín Petón es uno de los colaboradores de El Chiringuito que, diga lo que diga, nunca deja indiferente a nadie. El exfutbolista ha tenido que ausentarse en las últimas semanas por una operación y ha regresado este lunes al programa. Josep Pedrerol y su equipo le han preparado una cómoda bienvenida con una silla diferente a la del resto para que se sienta como en casa. Petón ha definido el bonito detalle como "uno de los días más felices de su vida".

"Y para recibir como merece, y con cuidado y lentamente, a José Antonio Martín Petón que está recién operado, por favor, adelante, vamos", empezaba diciendo Josep Pedrerol. "Joe, que detalle. Estoy fantástico, quizás uno de los mejores momentos de mi vida. Esto es una bomba ", pronunciaba Petón al descubrir su nueva silla, mucho más cómoda y acolchada que la del resto. Cabe recordar que la silla de los tertulianos de El Chiringuito es el mismo asiento que cualquier aficionado podría encontrar en la grada de su equipo favorito.

Josep Pedrerol abrió incluso la posibilidad de cambiar todas las sillas a unas más cómodas como la de Petón, sin embargo, los tertulianos acordaron mantener las mismas para "evitar relajaciones". "Yo lo que quiero es tener sus caderas", bromeaba Iñaki Cano. A continuación, Martín Petón detalló cómo ha sido la operación y el proceso de recuperación que continúa siguiendo a rajatabla: "Ha ido gracias a Dios muy bien. Me han puesto muchísimos puntos. Ha coincidido todo a la vez. Los puntos los puedo enseñar en la intimidad. Mi nalga derecha podría tener bastantes seguidores. Están en el piramidal. Tengo muchísimos puntos, 30 o 40 puntos". Paco Buyo no pudo evitar bromear con dicha cantidad: "Con esos puntos, el Atlético de Madrid es campeón de LALIGA". "Son los que nos están faltando, pero cuidado con nosotros este año, ya lo has visto", respondió Petón a la broma de su compañero de programa.

La confesión de Petón

Minutos después, los tertulianos de El Chiringuito debatieron si el Atlético de Madrid está en el mismo escalón deportivo Real Madrid y FC Barcelona en cuanto a supuestas ayudas arbitrales o si hay que seguir poniéndole un peldaño por debajo, en tercera posición y justo al resto de equipos "perjudicados". Pese a su forofismo atlético, Petón quiso ser objetivo: "Comesaña estaba ponderando la diferencia que hay con Real Madrid y FC Barcelona. El Atlético está a tanta diferencia que este 'campeonato' no lo juega. la No hay color. Dime qué cabecera de un medio importante en Madrid no está con el Real Madrid ¡Dime una! No se utilizan gerundios". "El Atlético ya es un grande, se está acercando al nivel de Real Madrid y FC Barcelona", añadió Álex Silvestre durante su intervención en el programa.

MÁS NOTICIAS