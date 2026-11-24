Cristóbal Soria ha acudido a El Chiringuito por primera vez tras el derbi sevillano. Sevilla FC y Real Betis empataron a uno en un partido donde el conjunto hispalense fue muy superior, al menos de cara a portería. Sin embargo, si no llega a ser por el error grosero de Álvaro Valles en los últimos minutos del encuentro, el equipo de Manuel Pellegrini hubiera salido del Ramón Sánchez-Pizjuán con los tres puntos en la buchaca. El exdelegado del Sevilla quiso dar las gracias públicamente a Luis García Plaza por lo que está haciendo con el equipo de sus amores.

"Coincido 100% con absolutamente todo lo que está diciendo. Él (Luis García Plaza) no es sevillista pero nos ha cambiado la vida a los sevillistas, nos ha devuelto la ilusión completamente. él hacía referencia al año pasado y claro, el año pasado, eh, el problema era cuántos nos iban a meter, que no nos hicieran sangre deportivamente hablando. Pero todos sabíamos antes de empezar el partido, todos sabíamos, que el Sevilla iba a competir. Y crearle veinticinco ocasiones de gol al Betis como le creó el Sevilla, que hizo veinticinco remates a portería es evidente que el equipo está más vivo que nunca. Sólo hay que ver cómo crujió el estadio con el 1-1 se caía el estadio abajo, ¿no? Y eso, una parte importante de esa ilusión que tiene el sevillismo otra vez se llama Luis García Plaza , sin lugar a dudas", argumentaba Cristóbal Soria.

La arenga de Luis García Plaza en el vestuario antes del derbi

"Yo no soy sevillista. Yo llevo aquí 21 partidos. Es un orgullo defender este escudo. Este es un club muy grande, somos, como dice una frase, el puto Sevilla Fútbol Club. Eso nos tiene que mover a dar hoy la mejor versión de cada uno. Pero este escudo, de verdad. Es un orgullo defenderlo. Somos un club muy grande, y hemos vuelto, y lo sabéis, y aquí siempre me oye a la gente que ha estado aquí, a que toda la gente esté ilusionada con nosotros. Aunque hubiera sido un derbi, si somos el equipo del año pasado... pero no, somos un equipo de puta madre. Nos acordamos de Alfon y de Jose (Carmona). Sí, no estaban participando mucho, pero entrenaban como animales, iban como chavales y se lo merecen, que dediquemos también, aparte de toda la gente, por ellos".

El detalle de Marc Bartra que captó la refcam

Cristóbal Soria quiso ahondar en el detalle de Marc Bartra con el árbitro que no se vio en la transmisión del partido pero que captó la cámara que llevaba incorporado el colegiado. Una frase que dice mucho de lo mal que lo pasó el conjunto verdiblanco en el derbi, sobre todo en los minutos finales ante las múltiples acometidas del equipo dirigido por Luis García Plaza: "Eso no ha salido. Marc Bartra pidiendo el final del partido. Cuidadito con esa imagen... Eso en Sevilla no se ha visto".

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