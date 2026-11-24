EL CHIRINGUITO 24 noviembre 2026

Josep Pedrerol ha vivido uno de sus momentos más emotivos desde que llegó a Cuatro y Energy con El Chiringuito: descubrir su foto en el 'pasillo de la fama' de Mediaset.

Josep Pedrerol ha vivido uno de los momentos más importantes desde que El Chiringuito desembarcó en Cuatro y Energy el pasado verano. El presentador catalán ha descubierto su fotografía en el 'pasillo de la fama' de Mediaset, en los estudios de Fuencarral. Para vivirlo de manera más especial, Josep se llevó a todo su equipo para tener un momento que recordar para siempre. Además de la emotividad, el 'descubrimiento' acabó con una carcajada generalizada.

Josep Pedrerol, emocionado con su foto en el pasillo de Mediaset Josep Pedrerol cogió a todo el equipo y fueron, desde el plató de El Chiringuito, hasta el pasillo de Mediaset donde se ubicará a partir de ahora la foto de Josep Pedrerol. "Qué momento tan emocionante, de verdad, qué ganas. Ha tardado un poco, la verdad. Esta imagen la hemos visto tantas veces en la tele. Es tan mágico este momento... Aquí estamos, cuidado. ¡Qué bonito es! ¡Mira que hay aquí! No os equivoquéis de foto, por favor. Tiene que ser muy suave ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Estaís todos en esta fotografía! ¡Ya tenemos foto en Mediaset! ¡A ver quién nos echa ahora! ¡Estamos renovados! ¡A ver quién es el guapo que nos quita ahora!", bromeaba un Josep Pedrerol muy agradecido por tener su imagen justo al resto de presentadores de Mediaset. "¡Es un momento histórico de la televisión mundial!", concluyó el presentador catalán.

Josep Pedrerol en el Chiringuito