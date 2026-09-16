Pipi Estrada desvela la nueva promesa de Gil Marín a Julián Álvarez y Jota Jordi se frota las manos

La relación entre el Atlético de Madrid y Julián Álvarez se está recuperando poco a poco. El futbolista argentino lo ha pasado muy mal en estas dos semanas después del cierre del mercado de fichajes, incluso tuvo que recurrir a ayuda médica para superar algunas crisis importantes, tal y como desvelaron Iñaki Villalón y Matías Palacios en El Chiringuito. Julián ahora se encuentra mucho mejor, enchufado sobre el césped y comprometido con sus compañeros y con el Cholo Simeone. El club también está satisfecho con el rendimiento del delantero e incluso Miguel Ángel Gil Marín llegó a llamarle tras el partido contra el Liverpool en Anfield para felicitarle por su nivel a pesar de la derrota, según reveló Pipi Estrada, también en el programa presentado por Josep Pedrerol.

Pipi Estrada desvela la nueva promesa del Atlético a Julián Álvarez

Con este panorama más esperanzador, según vuelve a adelantar Pipi Estrada en El Chiringuito, el club podría tomar una decisión muy importante respecto al futuro de Julián Álvarez. Según el habitual colaborador del programa, Miguel Ángel Gil Marín habría prometido a Julián Álvarez que, si supera los 20 goles esta temporada vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, le rebajaría la cláusula de rescisión para facilitar su salida la temporada que viene. Facilitando así su fichaje por el Arsenal o el FC Barcelona, aunque el deseo del futbolista pasa por jugar únicamente en el Camp Nou.

"El día del Liverpool tanto el CEO como el jugador estaban muy contentos con el partido que había hecho, con una actitud muy positiva y eso podía calmar a la afición. La promesa de Miguel Ángel Gil Marín es que le ha dicho a Julián que si llega a los 20 goles le rebaja la cláusula de rescisión", asegura Pipi Estrada.