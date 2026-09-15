Malestar en el vestuario del Real Madrid por los penaltis polémicos que han favorecido a Barça y Atlético de Madrid

Tan solo llevamos cinco jornadas de LALIGA EA Sports y ya hay polémica con el arbitraje. La última jornada ha dejado dos penaltis muy polémicos, uno pitado a favor del FC Barcelona por una entrada muy interpretable a Lamine Yamal y otro pitado a favor del Atlético de Madrid por una mano de Ochiang que la mayoría de los expertos arbitrales han definido como no punible. Estos dos penaltis no han sentado nada bien en el vestuario del Real Madrid y, tal y como desvela Juanfe Sanz en El Chiringuito, tanto los jugadores como el staff de José Mourinho están profundamente molestos por la disparidad que están teniendo los árbitros españoles en este inicio de temporada.
“Hay un profundo malestar tanto en la plantilla como en el staff de José Mourinho por considerar que hay una falta de criterio arbitral en esta jornada”, ha asegurado Juanfe Sanz en El Chiringuito. “No solamente por esta acción que hemos visto de Lamine Yamal, que como digo desde el vestuario y desde el staff consideran que no debería haber sido sancionado, si no que creen que a pesar de que el Real Madrid ganó 4-1 hubo decisiones claramente desfavorables para el Real Madrid con dos penaltis que, según el vestuario y el staff de José Mourinho, no se pitaron a favor del Real Madrid”, desvela el periodista.
El malestar viene del agravio comparativo contra ellos que sienten desde el vestuario merengue. “Entonces esa diferencia en el criterio arbitral esta jornada ha llamado mucho la atención y José Mourinho estaba dispuesto a comentar estas jugadas y por qué en un lado se pitan y en otro lado no se pitan. Es verdad que se pita el penalti de Carreras, pero hay un penalti a Arda Güler por un golpe en la cara y otro penalti en el minuto 7 a Kylian Mbappé que ellos creen que debería haberse pitado. El de Lamine Yamal, desde su punto de vista, creen que no es un penalti sancionable”, amplía Juanfe Sanz.
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