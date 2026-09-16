Los expertos arbitrales se mojan con el codazo de Osorio a Huijsen: hasta Jota Jordi dice que es expulsión

El Real Madrid salió del Martínez Valero con una victoria agónica ante el Elche (2-3), pero el partido dejó una jugada polémica que está dando la vuelta al mundo. En el minuto 30 del encuentro, Abiel Osorio golpeó con el codo a Dean Huijsen en una acción en la que disputa por el balón no estaba cerca. Jesús Gil Manzano, árbitro del partido, no señaló falta ni mostró una tarjeta al delantero del conjunto ilicitano y el VAR, con Raúl Martín González en la sala VOR, tampoco intervino.
Juanfe Sanz fue contundente al explicar que la jugada encaja en el concepto de conducta violenta al no existir una disputa clara por el balón. El experto señaló que Osorio se desentiende completamente de la pelota y utiliza el codo para golpear al central del Real Madrid. Según su interpretación, Gil Manzano debería haber detectado la acción sobre el terreno de juego, aunque consideró especialmente relevante la no intervención del VAR.
En la misma línea se pronunció Rafa Guerrero. El excolegiado calificó la acción como una agresión y entendió que la tarjeta roja era clara. También consideró que el VAR debía haber avisado al árbitro principal para que revisara la jugada en el monitor.
Urizar Azpitarte fue incluso más contundente y, en un tono irónico, aseguró que la tarjeta roja debió ser para el colegiado del encuentro. Para el exárbitro, Osorio se desentiende del balón y golpea de manera intencionada a Huijsen, por lo que la acción debía terminar con la expulsión del delantero del Elche.
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