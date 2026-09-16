Los expertos arbitrales se mojan con el codazo de Osorio a Huijsen: hasta Jota Jordi dice que es expulsión

El Real Madrid salió del Martínez Valero con una victoria agónica ante el Elche (2-3), pero el partido dejó una jugada polémica que está dando la vuelta al mundo. En el minuto 30 del encuentro, Abiel Osorio golpeó con el codo a Dean Huijsen en una acción en la que disputa por el balón no estaba cerca. Jesús Gil Manzano, árbitro del partido, no señaló falta ni mostró una tarjeta al delantero del conjunto ilicitano y el VAR, con Raúl Martín González en la sala VOR, tampoco intervino.

Los expertos arbitrales y tertulianos de El Chiringuito consideran que el codazo era roja

Juanfe Sanz fue contundente al explicar que la jugada encaja en el concepto de conducta violenta al no existir una disputa clara por el balón. El experto señaló que Osorio se desentiende completamente de la pelota y utiliza el codo para golpear al central del Real Madrid. Según su interpretación, Gil Manzano debería haber detectado la acción sobre el terreno de juego, aunque consideró especialmente relevante la no intervención del VAR.