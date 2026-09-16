Edu Aguirre confía ciegamente en este Real Madrid a pesar de las críticas: "Veo a un campeón"

El Real Madrid de José Mourinho empieza a carburar a pesar de las críticas. La afición viene de dos años consecutivos sin ganar ningún título y la exigencia más grande incluso que a la que suelen estar acostumbrados en el club blanco. Ni ganando cesan los pitos desde la grada y con la victoria in extremis contra el Elche, un equipo al que el Barça goleó en su casa, ha hecho que vuelva el runrún sobre el rendimiento del equipo.

Lo que no hay que olvidar es que los resultados están llegando y que, pese a que le cuesta vencer y convencer con su juego, tan solo ha perdido un partido en las seis primeras jornadas de LALIGA EA Sports y comenzaron con una victoria importante su andadura en la Champions League esta temporada. La derrota contra el Betis fue un duro mazazo para el equipo entrenado por José Mourinho, sobre todo por las oportunidades desperdiciadas para llevarse los tres puntos. Pero obviando el partido en el Villamarín, el resto de los encuentros han acabado con victorias para el Real Madrid con más o menos dificultades.

Edu Aguirre, rendido al Real Madrid de José Mourinho

Aunque muchos den la temporada por perdida en septiembre por los tres puntos de diferencia con el Barça, otros prefieren por optar por la prudencia y sacar a relucir los aspectos positivos que sí se están viendo como la gran presión de los delanteros, el compañerismo a la hora de defender o el gran estado de forma de jugadores como Carlos Espí o Arda Güler. Para Edu Aguirre las críticas son lo de menos y piensa que el equipo entrenado por Mourinho puede llegar muy lejos esta temporada.

“Es verdad que se ha criticado mucho al Madrid, pero yo creo que hay... demasiadas ganas de criticar al Madrid”, comienza argumentando Edu Aguirre en su discurso. “Que hay muy poca paciencia con el Madrid de Mourinho. Este Madrid de Mourinho es un... proyecto que coge Mourinho con una cantidad de egos desmedidos de los últimos dos años, con jugadores anímicamente por los suelos... y Mourinho está empezando. Llevamos... siete partidos, seis victorias. Y Mbappé lleva siete goles en seis partidos, una barbaridad. O sea, tranquilidad. ¿Que se relajan contra el Elche? Vale, lo sabemos. Pero hay partidos en los que el Madrid ha jugado mal contra el Inter, que ha fallado muchísimos goles. Contra el Betis, que pierde, que ha fallado muchísimos goles. Hoy... hoy el partido es para ir de 0-3 o 0-4, pero Vinícius no está acertado. Puede ocurrir. O sea, no vale con que el Madrid jugó muy mal la segunda parte. Bueno, pero la primera parte, si Vinícius mete esa, 0-3 y a casa. Y contra el Inter, Bellingham falla dos a puerta vacía. Y contra el Betis, Mbappé falla dos a puerta vacía. O sea, a lo que voy es... se están dando muchas circunstancias para que se critique al Madrid, pero con esto cambia. Porque yo veo a los jugadores mejor. Yo veo un equipo, te lo digo de verdad, Josep... que puede ser campeón. Estoy ilusionado. Estamos... bien dentro de que hay que tocar algunas cosas. Pero hay ganas al Madrid”, sentencia el tertuliano de El Chiringuito.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS