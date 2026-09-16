El brutal cambio físico de Arda Güler que explica a la perfección su gran rendimiento

Arda Güler se ha convertido en el jugador más en forma de la plantilla del Real Madrid en lo que llevamos de temporada. El futbolista turco está en estado de dulce y se ha vuelto una pieza fundamental para José Mourinho. Tanto es así que le ha arrebatado la titularidad a Jan Diomande, a pesar de la millonada que le ha costado al club.

Lo cierto es que Arda ya había avisado en los tres años anteriores de lo que es capaz de hacer y solo hay que ver su partido contra el Bayern Múnich de la pasada temporada para darse cuenta de que es un jugador de los que va a marcar una época en el Real Madrid. Por lo pronto esta temporada ya lleva un gol y dos asistencias con tan solo 295’ minutos sobre el césped y parece que no ha hecho nada más que empezar.

Pero este gran nivel del turco no es algo que haya llegado de casualidad. Detrás hay muchísimo trabajo entrenando y en el gimnasio. Un trabajo que ha hecho que el físico de Arda Güler de un salto espectacular comparado con como llegó al Real Madrid en 2023 con tan solo 18 años. Según informa Marcos Benito en El Chiringuito, ha pasado de 63 kilos a 75. “Ha ganado 12 kilos de masa muscular en tres temporadas y ha perdido un 2% de grasa”, desvela el periodista de El Chiringuito. Un cambio físico brutal que explica a la perfección ese salto de calidad que ha pegado el futbolista turco en los últimos meses.