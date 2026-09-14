Edu Aguirre y su discurso viral sobre la diferencia entre Lamine Yamal y Mbappé

Lamine Yamal dijo que él debería ser el próximo ganador del Balón de Oro. Unas declaraciones que generaron un debate brutal en El Chiringuito . Josep Pedrerol habló de ello, pero otro discurso que se hizo viral fue el de Edu Aguirre , que además se enfrentó a Quim Domènech.

¿Qué dijo Edu Aguirre?

"A mí Lamine cada vez me gusta más. Me gusta. Es un tío que es del Barcelona, yo soy del Madrid, pero es un chaval que me gusta. Cada día me cae mejor, es diferente y obvio está entre los mejorse del mundo, pero está cuatro escoles por debajo de Mbappé. Yo no estoy desmereciendo a Lamine, pero creo que Mbappé está por encima", manifestó el periodista, que se enfrentó con otros compañeros para defender su argumento y ojo porque más de uno le dio la razón y dijo que estaba de acuerdo.

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