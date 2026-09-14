Isabel Pantoja presenta públicamente a la novia de Kiko Rivera: así se gestó este momento

Isabel Pantoja ha sorprendido a todo el mundo con un gesto completamente inesperado durante su último concierto en La Palma, el pasado 12 de septiembre. La tonadillera presentaba públicamente a Lola García, la novia de Kiko Rivera , ya que formaba parte de su cuerpo de baile. Leticia Requejo llega a ‘El verano se mueve’ para contar todos los detalles sobre cómo se gestó esta situación.

En un momento en el que Isabel Pantoja ha acercado posturas con Kiko Rivera, pero parece estar más alejada que nunca de Isa P, especialmente después de su último testimonio, la cantante ha dado un significativo paso hacia delante. Un paso que estaría muy lejos de ser casualidad y que estaría muy bien pensado, según la periodista.

“Ella se subió a este escenario porque se lo pidió el propio Kiko”, comienza explicando la colaboradora del programa. Todo ello, habría surgido durante “la segunda visita a Canarias de la pareja a Isabel Pantoja”. La periodista asegura que es “el propio Kiko quien pone esta idea sobre la mesa” y que su madre “no lo dudó”.

En medio de los rumores del acercamiento de Lola García al DJ por puro interés y después de todo lo que ha sucedido, Leticia Requejo asegura: “Has cumplido un sueño, solo has necesitado dos meses, desde aquí te aplaudo”.