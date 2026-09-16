La reflexión de Josep Pedrerol sobre por qué Mbappé y Vinicius no apoyaron a Ceuta

La puesta en escena del Real Madrid en el Martínez Valero dejó un gesto llamativo de los tres titulares del Real Madrid con la sonada camiseta de apoyo a Ceuta . Al inicio del encuentro, todos saltaron con ella al campo pero en la colocación previa al saludo entre jugadores, los futbolistas mencionados s e metieron la camiseta hacia dentro recortando algo su mensaje en una clara ejecución que parecía hablada antes de tiempo.

La victoria in extremis del Real Madrid ante el Elche, partidazo de Arda Guler incluido , deja múltiples conclusiones tanto en el madridismo como en José Mourinho de cara a las próximas semanas a pesar de salvar los tres puntos. Aún así lejos del análisis futbolístico hay una imagen polémica como la que dejó Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté al inicio del choque en Elche que tiene una versión explicada en El Chiringuito.

El propio Josep Pedrerol comenzó el programa abordando el tema de las camisetas con su habitual editorial, explicando todo lo sucedido y con un extra de información proveniente del conjunto madridista. Su versión fue sencilla: "Han quedado señalados para algunos, pero... ¿Por qué hay equipos que no lo han hecho? ¿Para evitar una situación parecida? El Real Madrid daba libertad a sus jugadores, que cada uno hiciera lo que le pareciera".

A tal punto llega el debate que Pedrerol tira del caso de Abde, internacional con Marruecos que ha sufrido un ataque masivo hasta el punto de tener que dar explicaciones. Y el presentador lo toma como ejemplo para preguntarse qué hará en su jornada el FC Barcelona: "Ayer Abde, de origen marroquí, llevaba la camiseta y ha tenido que hacer un comunicado explicando que, el apoyo a Ceuta, no va en contra de sus raíces. Me cuesta mucho juzgar estas cosas, pues sí. Me gustaría que mañana el Barça saliera también con las camisetas. ¿Qué hará? ¿No saldrá para evitar una situación complicada para Lamine? En fin, yo no me la pongo, yo lo digo: Viva Ceuta".

Carlos Espí al rescate

El programa vivió muchos más momentos de debate y reflexión no solo del caso con las camisetas, sino del ambiente futbolístico alrededor del conjunto blanco. Lejos de su mejor nivel, el equipo de José Mourinho estuvo contra las cuerdas ante el Elche hasta el último minuto con todo lo que conlleva eso para analizar de principio a fin en El Chiringuito.

Por eso el valor de Carlos Espí crece aún más esta temporada, porque mientras algunas de las estrellas mueven algo de polvareda con el tema de las camisetas, el fútbol lo rescata un fichaje de última hora que le sale a la perfección al conjunto blanco tal y como analizan lo tertulianos. Un balance con mezcla de pesimismo y crítica que mantiene los puntos en la clasificación para mantener la calma en el Real Madrid a solo unos días del parón internacional.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.

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