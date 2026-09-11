Gil Marín llamó a Julián Álvarez tras el partido contra el Liverpool y Pipi Estrada desvela lo que le dijo el argentino

Pese a la derrota contra el Liverpool en el estreno del Atlético de Madrid en Champions League, el partido dejó una noticia muy positiva para los colchoneros: el regreso de Julián Álvarez a su mejor nivel. El delantero partió como titular por sorpresa en Anfield y completó su mejor partido de lo que llevamos de temporada asistiendo a Marcos Llorente en el 0-1 inicial. El partido del argentino fue tan bueno que, como ha desvelado Pipi Estrada en El Chiringuito, hasta Miguel Ángel Gil Marín quiso felicitarle por su rendimiento y transmitirle la confianza del club en él.

El colaborador del programa presentado por Josep Pedrerol en Mediaset contó la conversación que mantuvieron el CEO del Atlético de Madrid y el delantero tras el partido en Anfield. “Cuando terminó el partido ayer, se produjo algo muy importante. Miguel Ángel Gilmarín llamó a Julián para decir, ‘Julián, qué buen partido, este es el camino y por aquí vamos bien’”, contó Pipi Estrada. Según el tertuliano, se trata de una manera de desmentir todos esos rumores que vienen desde Barcelona asegurando que el club azulgrana volverá a la carga en enero para poder fichar a Julián.