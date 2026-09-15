Josep Pedrerol opina sobre la campaña del Barça con Lamine Yamal y el Balón de Oro y acaba enfrentándose a Toni Freixa

La carrera por el Balón de Oro acaba de comenzar con Lamine Yamal como uno de los grandes favoritos para alzarse con el trofeo. Tal y como apunta José Álvarez, el FC Barcelona prepara una campaña para conseguir que Lamine sea el ganador del premio que le acredita como mejor jugador de 2026. Algo que no ha gustado a Josep Pedrerol, que considera que se está dejando de lado a otros jugadores importantes como Rodri.
El presentador no cree que Lamine deba ser el único futbolista del Barça que se merece ganar el Balón de Oro y comenzó el programa lanzando un consejo al joven futbolista. “Messi, Cristiano, Maradona… ‘Nadie ha ganado más que yo a mi edad’, lo dice Lamine Yamal y tiene razón. Messi, Cristiano, Maradona son tres de los mejores de la historia y compararte quizá aún no toca”, empezó comentando el presentador catalán en el editorial de El Chiringuito.
Un debate que se alargó hasta que Pedrerol acabó molestándose por la actitud de Toni Freixa y acabó enfrentándose al exdirigente culé. “Es un programa en el que tengo opinión y puedo decir si lo del Barça me gusta o no me gusta. Tú a lo mejor no puedes porque vienes a Madrid a demostrar tu barcelonismo y te queda muy bien para cuando vuelves a Barcelona. Vale eres del Barça, pero Jota Jordi también lo es y Quim también lo es y Carme también. Y a veces vienen aquí y coinciden contigo y otras veces no porque el Barça es muchas cosas, no tú”, le contesta Pedrerol mientras Freixa se defiende asegurando que justo en ese programa era el único culé defendiendo al Barça.
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