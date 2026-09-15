La salida frustrada de Julián Álvarez del Atlético de Madrid ha sido uno de los momentos más truculentos en la historia reciente del mercado de fichajes. La guerra abierta del club rojiblanco, personalizada en Gil Marín, y el FC Barcelona, con Joan Laporta y Deco a la cabeza, ha dejado a un gran perjudicado: el propio delantero. Y no porque no haya podido cumplir su sueño de marcharse, sino porque, durante todo este proceso, ha sufrido una serie de reveses y problemas a nivel psicológico para los cuales ha necesitado ayuda profesional. Así lo revelan Iñaki Villalón y Matias Palacios en El Chiringuito.

En este sentido, el periodista, con contacto directo en el entorno de Julián Álvarez, revela que el jugador ha tenido una situación complicada: "Ahora mismo podemos decir que está un poquito más tranquilo, pero a mí me contaban que, hace más o menos una semana y media o casi dos semanas, Julián lo estaba pasando muy mal", explica Villalón. En este sentido, creen que le ha afectado mucho: "Julián no ha aguantado todo este tema, y le ha afectado no solo mentalmente, sino también físicamente. Ha tenido algunas crisis importantes que le han afectado en lo personal, en lo deportivo... en todo. Le han llevado al límite. Ahora parece que va mejorando, pero ya no era solo un tema deportivo. Todo esto le estaba afectando mucho a él y a su entorno", explica.

En este sentido, para Iñaki Villalón hay una cosa positiva en todo esto: "La situación era tan límite que ya desde ahí solo se puede mejorar", explica sobre Julián Álvarez, quien siente que "ha tocado fondo". Tal fue el malestar del propio Julián Álvarez que Matías Palacios, tras ratificar toda la información previa, añadió que el delantero incluso "tuvo que ir a una consulta médica para tratar de sacarlo adelante".

No cabe duda de que, más allá de quedarse o irse, la incertidumbre y las formas que han rodeado a toda esta salida frustrada del jugador deben haberle causado un malestar importante.

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS