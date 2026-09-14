Álex Silvestre da la lista de los favoritos para entrenar al Valencia y la afición se moja con su preferido

¿Quién será el nuevo entrenador del Valencia CF? Peter Lim decidió acabar con el proyecto y despidió al director deportivo y al entrenador. Al primero ya lo ha suplido y ha contratado en su lugar a Braulio Vázquez, que hasta ayer estaba en el CA Osasuna. Ahora, este es el encargado de fichar a un entrenador que saque del pozo a un equipo histórico del fútbol español que, tras cinco jornada disputadas en LALIGA EA SPORTS, suma un punto de 15 posibles.

La lista de técnicos es amplía y Álex Silvestre habló de ella en El Chiringuito y compartió información relevante en torno a quién será el próximo técnico valencianista: "La prioridad y lo que se va a intentar es Ernesto Valverde. Es el más complicado, por salario y hay que ver si le apetece meterse ahora en de vuelta en este Valencia. El segundo nombre es Arrasate, aunque la última temporada en el Mallorca no fue buena".

Ojo porque esos nombres no fueron los únicos que dio y que pueden ser todo un bombazo...