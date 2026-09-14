Josep Pedrerol y la diferencia entre la exigencia entre el Real Madrid y el FC Barcelona: "Se le permite"

En el mundo del fútbol hace falta muy poco para que se genere un debate. Los pitos del Santiago Bernabéu al Real Madrid en diferentes momentos en los últimos partidos están dando mucho que hablar. A la mínima, la afición reacciona para pedirle más a los suyos. Esto es algo que no suele pasar con el FC Barcelona y así lo analizado en El Chiringuito.

Fue Josep Pedreról, como se puede ver en el vídeo, el encargado de abrir el debate tras decir Jota Jordi que "el Barça es el mejor equipo del mundo". "El Levante te ha metido dos para presumir del mejor del mundo", le respondió Pedrerol que lanzó de pleno el debate de la exigencia: "El Barça desconecta 15 minutos, le meten también goles... De verdad, creo que la exigencia al Madrid de que no puede desconectar ni un solo minuto en 90 y el Barça sí se puede relajar durante 15... no es lo mismo".