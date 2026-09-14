Los árbitros de El Chiringuito se mojan con el penalti de Ochieng en el Real Sociedad – Atlético

El penalti señalado a Job Ochieng en el tramo final del Real Sociedad-Atléticode Madrid sigue generando debate. La acción, que fue decisiva para el resultado final del encuentro, llegó después de que el balón golpease primero en la pierna del jugador txuri-urdin y posteriormente en su brazo . Martínez Munuera señaló la pena máxima tras la intervención del VAR, una decisión que varios expertos arbitrales aprobaron. En El Chiringuito , sin embargo, los cuatro árbitros que participaron en el debate pusieron el foco en diferentes aspectos de la jugada y no llegaron a ponerse de acuerdo.

División de opiniones de los árbitros de El Chiringuito

Juanfe Sanz fue el único que defendió la decisión arbitral. Su argumento se centró en que Ochieng ya tenía el brazo extendido antes de que el balón rebotase en su cuerpo. A su juicio, esa posición convierte la acción en sancionable porque el defensor amplía de manera antinatural la superficie de su cuerpo y asume el riesgo de que el balón impacte en la mano.

Rafa Guerrero coincidió con que la acción puede ser considerada punible atendiendo al manual arbitral de esta temporada. El excolegiado recordó que, en determinados supuestos, el hecho de que el balón llegue al brazo después de un rebote en otra parte del cuerpo no elimina la infracción si el brazo se encuentra en una posición antinatural. Eso sí, para él está en posición natural, por tanto, afirma que no es penalti.

La interpretación fue similar en el caso de Urizar Azpitarte. Para el exárbitro, Ochieng no tiene posibilidad real de apartar el brazo después del rebote. Por ello, considera que no debía señalarse penalti y que el colegiado del encuentro debió acudir a la pantalla de revisión para ver la acción.

Pajares Paz también se posicionó en contra del castigo. Su lectura del reglamento de la IFAB parte de la excepción que contempla los contactos posteriores en la mano cuando el balón ha sido jugado deliberadamente con otra parte del cuerpo y rebota después sobre el propio jugador. Por lo que, desde su punto de vista, no debe ser sancionado como penalti. Esto fue contradicho por Juanfe Sanz que, leyendo el manual de esta temporada, volvió a asegurar que la acción estuvo bien arbitrada.

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